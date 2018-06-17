甘肃警方破获一起“微信卖茶叶”特大新型网络诈骗案

近日，甘肃省定西市公安局成功破获一起以“添加微信好友卖茶叶”为幌子的特大新型网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人79人，现场收缴作案电脑190多台、手机200多部，经初步梳理此案在甘肃省内涉及诈骗金额211万余元。6月16日当天，甘肃警方将51名犯罪嫌疑人通过火车从福建泉州押送至兰州。

2018年5月21日，甘肃省定西市安定区居民赵某报案称：其在网络聊天中被一名自称陈某丽的微信好友以卖茶叶为由骗取现金4万余元。5月22日，定西市公安局安定分局将此案立案侦查。

经过调查，该案是一起典型的电信网络诈骗案，且涉案数额巨大性质恶劣。以魏某勋、陈某丽为首的诈骗团伙把自己包装成“泉州四海亨通网络科技有限公司”“好礼在线”等正规营销公司，非法购买网民微信账号等信息后集中推送广告，再由专门的“网上营销员”采用模特形象作为微信头像批量添加微信好友，每个“网上营销员”每天添加的“客户”可达800名以上。

“网上营销员”前期首先会与受害人“培养感情”，后期利用“推广部”设计的“客服宝”软件制作出专门网页，录入不同版本的诈骗剧本，再按照设计好的话术如谎称外公生病、帮外公卖茶叶等实施诈骗，得逞后为逃避公安机关打击，以次充好给受害人邮寄劣质茶叶来牟取高额利益。

目前，外省涉案数、受害人数及涉案金额正在进一步核查中。魏某勋、陈某丽等57人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。