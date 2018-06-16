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ofo部分城市调整收费标准 骑行3分钟收费2元

ofo部分城市调整收费标准 骑行3分钟收费2元
2018年06月16日 20:35 新京报
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　　本文为寻找中国创客（ID：xjbmaker）原创

　　记者 / 薛星星

　　编辑 / 赵力

　　近日，正在加大商业化变现的ofo在部分城市区域调整了车费收费标准，采用起步价+分钟+里程的计费标准。一位武汉地区用户向记者出示的ofo计费规则说明显示，ofo在武汉地区的行程收费标准为起步价0.5元，时长费0.5元/分钟，里程费0.5元/公里。

　　此外，1小时内最高收费2元，未满2元则按照起步价+时长费+里程计算。使用时长超过4小时，全部收费10元。以此计算，用户仅骑行3分钟，就要收费2元（起步价0.5元+0.5X3分钟=2元）。

　　但经过学生认证的用户，骑行时车费的收费标准尚未变更。几名武汉地区的学生向寻找中国创客出示的订单截图显示，收费标准仍为0.5元/小时。

　　微博上有多名ofo用户表示，其所在地ofo提高了车费标准。一名ofo用户在微博上艾特ofo官方，该名用户的配图显示，他使用ofo小黄车骑行时长3分钟，骑行距离0.56公里，行程费用2元。寻找中国创客实测发现，北京地区收费标准仍为社会用户1元/小时，学生认证用户0.5元/小时。

　　寻找中国创客（ID：xjbmaker）就变更车费收费标准事宜询问ofo方面，截至发稿，ofo方面尚未回复。寻找中国创客以用户身份拨打ofo客服电话，ofo客服表示，从今年4月份开始，ofo在全国部分城市实行了动态调价，包括武汉、太原、郑州、昆明、西安等城市。该客服人员表示，北京地区暂未调整，但不确定以后是否会加入动态调价。

　　作为对比，目前市面上多数共享单车品牌仍只采用时长计费标准。摩拜单车App内的计费标准显示，摩拜单车收费标准按照车型不同，每30分钟收费0.5元或1元，每日不封顶。

　　此次ofo变更收费标准，被用户指有变相涨价的嫌疑。共享单车的使用场景多局限于“最后一公里”范围内，用户骑行时间不长，ofo此次的收费标准变更，骑行3分钟就要收费2元，意味着大多数原本骑行时间不长的用户所缴纳的车费几乎翻番。

　　此外，ofo还于近日全面取消了已经推行一年之久的信用免押金政策。去年3月，ofo联合芝麻信用推广650信用分免押金活动，此后免押金范围逐渐覆盖全国25座城市。

　　但从今年5月底开始，ofo相继取消了武汉、石家庄、福州、长沙等20座城市的信用免押金，仅剩下上海、广州、深圳、厦门、杭州5座城市。近日，上述5座城市的信用免押金政策也被取消。

　　信用免押金取消后，用户需额外购买95元“福利包”才可继续免押金骑行，或者直接缴纳199元押金。值得注意的是，95元福利包将直接冲入余额，且不可退回。

　　ofo方面解释称，这是在探索多样化的免押金方式。此前与芝麻信用的合作，只是免押金方式的一种。此次尝试新的免押金方式，未来用户一旦产生不文明用车行为，系统都将从用户账户中扣取相应费用。

　　ofo的资金短缺问题在近日屡见报端。此前，《财新周刊》报道称，截至今年5月中旬，ofo对供应商欠款12亿元左右，城市运维欠款近3亿元，合计欠款15亿元，押金余额35亿元左右。账面可动用现金不足5亿元。

　　但ofo方面对此否认，表示相关报道不实，已向网信办实名举报。并表示ofo目前已经实现了百城盈利，同时正在尝试更多元化的商业模式。

　　今年5月，ofo创始人兼CEO戴威在公司内部启动了意为“Victory Day”的“V Day”计划，名称来源于二战时丘吉尔的V式手势，要求100天公司月度EBITA（税息折旧及摊销前利润）翻正。一位ofo的员工称，该计划“目前主要是落实B2B的商业变现”，变现渠道以“广告和企业年卡为主”。

　　一份ofo向媒体提供的新闻通稿中称，ofo创始人兼CEO戴威在ofo三周年庆时曾表示，ofo整个商业化的战略布局包括车身广告、端内广告、企业年卡组成的B2B、金融、本地生活和区块链技术的应用等。

　　网上流传的一份ofo广告刊例显示，ofo车身广告最低价位是160 元/辆/月，最高的品牌定制车是2000元/辆/月。App的广告则以开屏广告、弹窗及骑行结束页为主。ofo联合创始人于信称，ofo在武汉的车身广告业务，仅改造了200辆车，相关收入就达到了百万。

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