蚂蚁金服回应ofo取消芝麻信用免押:尊重对方商业决定

新京报快讯（记者陈维城）6月16日，新京报记者获悉，ofo小黄车在全国范围内取消支付宝芝麻信用免押金骑行政策。蚂蚁金服表示，“我们非常尊重合作伙伴的商业决定。蚂蚁金服会持续看好共享单车行业。”

ofo小黄车是较早加入支付宝芝麻信用免押金项目的共享单车企业。2017年3月，ofo小黄车宣布，芝麻信用在650分以上的用户可以享受免押金政策。此后免押金范围逐渐覆盖武汉、石家庄、长沙、郑州、合肥等全国25座城市。今年5月，在其他企业纷纷实行信用免押之际，ofo小黄车将免押城市缩至仅有上海、杭州、广州、深圳和厦门这5座城市。

6月16日，新京报记者发现，ofo小黄车已取消全国范围内支付宝芝麻信用免押金骑行政策。对此，ofo方面表示，ofo一直在尝试利用技术和科学化手段，建立自己的智能信用体系，在探索多样化的免押金方式。

ofo小黄车称，此前与芝麻信用的合作，只是免押金方式的一种。这次我们尝试新的免押金方式，未来用户一旦产生不文明用车行为，系统都将从用户账户中扣取相应费用。相反，用户规范用车，我们不会扣费用，还会为用户累积信用分。

蚂蚁金服方面回应称，合作伙伴可以结合自身的实际情况来选择如何使用信用能力，我们非常尊重合作伙伴的商业决定，蚂蚁金服会持续看好共享单车行业。

蚂蚁金服数据显示，从2015年第一辆单车通过芝麻信用的服务实现了免押金骑行。截至2018年5月，有十余家共享单车接入芝麻信用免押金，累计已为近300多个城市5000万用户减免押金超过110亿元。

目前，摩拜单车与哈罗单车实行免押金骑行政策。6月11日，摩拜宣布扩容免押城市，涵盖扬州、绍兴、龙岩等百余座二三线城市。今年3月，哈罗单车宣布凡芝麻分650以上的用户，通过支付宝“扫一扫”车身二维码，选择授权芝麻信用，即可在全国免押金骑行哈罗单车。此外，哈罗单车还将推出免押购卡“9元包30天用车”的选项，通过多元化的方式增加免押辐射范围。

编辑：刘喆 校对：郭利琴