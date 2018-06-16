ofo全面取消信用免押金 称在探索多样化免押金方式

新京报快讯（记者 薛星星）继此前取消20城信用免押金后，ofo于近日在全国范围内取消了与芝麻信用合作的信用免押金政策。ofo方面今日（6月16日）回应称，这是在尝试新的免押金方式。

据悉，去年3月，ofo联合芝麻信用推广650信用分免押金活动，即芝麻信用在650分以上的用户可以享受免押金政策。此后免押金范围逐渐覆盖全国25座城市。

今年5月底，ofo取消了武汉、石家庄、福州、长沙等20座城市的信用免押金，仅剩下上海、广州、深圳、厦门、杭州5座城市。近日，上述5座城市的信用免押金政策也被取消。

信用免押金取消后，用户需额外购买95元“福利包”才可继续免押金骑行，或者直接缴纳199元押金。值得注意的是，95元福利包将直接冲入余额，且不可退回。

ofo方面称，ofo一直在尝试利用技术和科学化手段，建立自己的智能信用体系。ofo在探索多样化的免押金方式，此前与芝麻信用的合作，只是免押金方式的一种。此次尝试新的免押金方式，未来用户一旦产生不文明用车行为，系统都将从用户账户中扣取相应费用。

今年以来，免押金已逐渐成为共享单车行业的发展趋势。此前，多家共享单车企业倒闭，大量用户押金无法退回。

今年3月13日，哈罗单车宣布全国信用免押金，芝麻信用在650分以上的用户可以享受免押金政策。6月11日，摩拜单车宣布在全国百座城市实行全面免押，且无任何条件限制，无需信用分。但值得注意的是，摩拜免押金范围并未涵盖北上广深等一线城市，免押金范围多为二三线城市。

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编辑：王晓琳