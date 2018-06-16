对话杨伟东：留住世界杯用户观看其他内容是目标之一

新浪科技 谭宵寒

6月14日晚，俄罗斯世界杯如期而至，昨日，此前重金买下世界杯直播权的优酷日前宣布，世界杯揭幕战拉动优酷移动端新用户增长日环比近160%，整体日活用户环比增长20%左右，世界杯直播观看人数超过1200万。

“1200万直播用户已经是很不小的一个数字了，对产品技术运营、平台能力而言，都是一次考验。我们算是顺利地接住了第一场比赛。”昨日，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁、阿里音乐CEO杨伟东在接受新浪科技等媒体采访时表示。

抽调临时战队打世界杯战役

世界杯期间，阿里打响了双十一之后的又一集团化支持的战役，包括盒马、饿了么、支付宝、淘宝、阿里云等众多业务部门都在支持优酷。在被问及优酷是否有定军令状时，杨伟东回应称，在阿里体系中一般不需要做军令状，自己在接项目时军令状就已经立好了。“既然投入了不菲的价格，不好意思把这个内容做砸了。大家对你的支持、配合、帮助越多，心里的责任越大。”

杨伟东表示，这次肯定是有压力，包括也在不停地给自己压力，一个没有压力的团队和一个没有压力的leader是没有爆发力的，也是不可能知道自己有多大潜力的，而压力越大，越要表现好。“整个团队确实是一种打着鸡血的状态在做，我们也不想辜负兄弟单位对我们的期望，当然最重要的不愿意辜负对自己的期望。”至于内部竞争的问题，杨伟东解释说，不存在竞争问题，但是是期待值问题。

据介绍，优酷拿下世界杯直播权的时间节点距离正式开赛仅余半月，且直播要持续一个月，体育内容与其他内容还有所不同，优酷并没有这方面的经验。“我一直在和逍遥子和马老师在说，这中间一定会有些不完美，有用户的抱怨和吐槽，我们都要接受、都是学习，但最重要的一件事情是我们能不能通过这次暑期世界杯的运营，留下一支能够打硬仗、能够做大型世界级体育赛事运营的团队。”

对于世界杯第一场比赛的效果，杨伟东表示，总体还是很满意的。据透露，此次的团队是从优酷各业务，到阿里大文娱的UC、阿里体育，以及阿里巴巴的其他团队抽调出来组成的临时团队。

将世界杯用户留下

对于优酷而言，他们更希望在世界杯之后，能够将观看世界杯的新增用户留下。据介绍，优酷运营世界杯是建立了一个项目团队，剧综影漫还有另外的暑期战役的节奏，优酷希望能够将两者结合。

据介绍，优酷最近新上了一部超级剧《镇魂》，由于用户在等待世界杯期间或中间又去看了平台上的其他节目，其在世界杯播出的晚上用户增长非常大。“这中间的空间非常大，用户不是只看世界杯，也会去看剧综影漫其他内容。”

杨伟东说，此次观看世界杯的女性用户很多，超出预期，所以平台一定要利用好整个世界杯期间对整个平台内容的拉升，把其他内容做一些协同。包括两方面，第一，计划要上的内容如何更好地配合，比如是否在世界杯节目中推剧和综，让在暑期播的内容和世界杯产生化学反应；第二，计划世界杯之后要上的内容开始梳理是否可以提前看，如果面向的人群匹配的话就可以提前播放，利用世界杯期间用户的活跃度让用户进行消费。

“世界杯是个波峰，6月14日新增用户超过160%，大量的非优酷用户来到优酷了，我们肯定不希望用户看完世界杯就走，而是消费其他内容，那就要靠我们的运营手段留住他们，这也是我们团队非常重要的目标之一。”杨伟东向新浪科技表示。

密切关注短视频发展

除世界杯之外，优酷也正在打响暑期战，除担任大优酷事业部总裁外，杨伟东同样也是阿里大文娱的轮值总裁，对于未来是否文娱要围绕优酷做建设，杨伟东表示，第一，高位的内容带动容周边的产业和消费的逻辑是没有错的，因为对于整个内容产业而言其实是高位带低位的一个状态，虽然移动互联网时代会有些变化，比如直播、短视频带来的变化，但优秀的电影、剧、综艺对内容类目的拉动是非常大的，比如《这就是街舞》带动了街舞产业。第二，要坚决地去思考内容的产业化的问题，单体公司做小闭环的内容时代已经过去了。

提到短视频，杨伟东认为，短视频符合整个用户的消费习惯和趋势，也会密切关注。对于抖音的崛起是否会对平台产生冲击，杨伟东表示，认为抖音做得非常好，但是这是两个竞争，我们要反思自己，我们是不是要做得更好，怎么利用好用户对于短视频消费的需求，做自己的业务。

今年团体偶像综艺大火，但优酷尚未上线此类节目，杨伟东对此表示，第一，一轰而上肯定是有问题的；第二，任何一个节目我们要看它背后的团偶整体的产业是不是够，今天团偶节目让这个行业开始变得急功近利，很多团都是临时凑的团。

“优酷会不会做？答案是肯定的，但至于如何做，要思考。”杨伟东表示，不希望优酷是一个投机性的品牌，而是希望优酷是一个能够长期思考内容产业发展的品牌。