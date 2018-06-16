美媒：共享电动滑板车已暂时消失在旧金山街头

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据美媒CNET报道，上周开始旧金山街头已经发生了一些变化：备受争议的共享电动滑板车已经消失不见。此前被随意摆放的可出租电动滑板车占据的人行道上现在已经通畅无阻。而一些建筑物入口及残疾人轮椅出入通道也不再被电动滑板车阻挡。

数月前的旧金山Caltrain车站

在三月底，三家公司在旧金山街头投放了大约2000辆电动滑板车，令立法者和当地居民感到意外。一些人非常喜欢这种便捷便宜的出行方式（一些共享电动滑板车服务起步价1美元，每分钟收取15美分）。而另外一些人则称电动滑板车引发了一系列问题。一些人将这些滑板车扔进垃圾桶，把它们挂在树上，破坏它们，甚至用粪便涂抹它们，以表达他们的愤怒。

现在的旧金山Caltrain车站

一位在旧金山市中心工作的软件工程师表示：“它们不再堵塞人行道，不过那并没有让我感到困扰。”另一位在市中心工作的Drew Briscoe说，他很高兴看到电动滑板车消失了。

在电动滑板车推出几周后，旧金山市监事会不得不处理数百起投诉，其中包括一名愤怒的组织成员——他被一辆出现在人行道上的滑板车绊倒，并伤到了脚趾。到4月份，旧金山通过了一项管理这种新型运输方式的法律。

法律规定，滑板车公司可以继续经营，但必须获得许可，他们可以在街道上投放的滑板车数量将限制在1250辆。为了获得许可证，滑板车公司必须在6月底之前清理其投放在街头的滑板车，以便该城市可以处理其许可证。

Bird、Lime和Spin等公司都表示正在遵守这一法规。因此目前的缓解可能只是短暂的。