Facebook：将不会向18岁以下用户展示武器配件广告

来源：cnBeta

据外媒CNET报道，Facebook周五表示，该公司正在更新其广告政策，以禁止向18岁以下用户展示武器配件广告。这家社交网络目前禁止销售武器的广告。但是，Facebook采取了额外的步骤，增加销售皮套，皮带配件等武器配件广告的年龄要求。新政策将于6月21日生效。

近日多起枪击案再次引发了美国全国范围内对枪械法案的辩论。包括佛罗里达州帕克兰和得克萨斯州圣达菲的校园枪击事件等加剧了这次讨论。

Facebook并不是唯一一家通过限制其平台上的内容而参与枪支辩论的硅谷公司。3月份，谷歌旗下的YouTube 表示将禁止宣传或链接到销售枪支和配件的网站的视频。该公司已经禁止试图出售枪支的视频。

由于Facebook正面临创建14年来最严峻的危机，因此该公司的广告和数据收集政策受到更广泛的审查。3月份，该社交网络因涉及剑桥分析公司的丑闻而受到批评。在这起数据泄露事件中大约有Facebook8700万用户信息受影响。

Facebook的更新广告政策可能会扰乱保守派和第二修正案的倡导者。一些保守派已经怀疑Facebook，指责这家社会网络的自由主义偏见和压制保守的意见。

美国全国步枪协会没有立即回应置评请求。

周五，Facebook更新了其广告政策页面，并举例说明了平台上不允许发布哪种枪支广告。Facebook表示，在未来几周内，该公司将与可能受新年龄限制政策影响的企业和组织合作。