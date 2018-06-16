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香港支付方式日渐丰富 支付工具已不是“痛点”

香港支付方式日渐丰富 支付工具已不是“痛点”
2018年06月16日 07:33 人民日报海外版
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香港湾仔的菜市场只收现金，摊主闲下来整理花花绿绿的港币。本报记者 连锦添摄香港湾仔的菜市场只收现金，摊主闲下来整理花花绿绿的港币。本报记者 连锦添摄

　　“一机在手，走遍城乡。”习惯于手机支付的内地居民，来到香港可能会瞬间陷入尴尬：此间手机支付尚未普及，如果不带现金或信用卡，可能吃不上饭，购不成物，打不了车。香港支付工具相对落后，遭到一些内地客吐槽。

　　在信息化时代手机支付慢半拍，显得“赶不上趟儿”。情况果真如此吗？仔细探究，香港市场有其独特性，且正在改变。

　　支付工具不是“痛点”

　　香港的各种消费场景，付费方式选择多多，支付不成问题，不是港人的“痛点”。移动支付方面，除了信用卡，有支付宝HK、微信香港钱包、“拍住赏”手机钱包等。

　　记者在铜锣湾看到，内地客人“血拼”的连锁店洞察先机，其收银台十八般武艺齐全，扫码枪、刷卡机、二维码……一家连锁药店可接受的移动支付工具多达12种。最醒目、推广力度最大的当属支付宝和微信，最近一年多在港全面铺开，包括商场、便利店、快餐店、咖啡馆等。

　　但据银行业统计，香港私人消费开支中，现金交易占40%，电子支付占60%，其中约八成是信用卡，可见手机支付总体占比还不大。在湾仔，有食肆明示“本店只接受现金”，菜市场商户也只收现金，铺子前挂一个装钱的篮子，水果摊、花店、报摊等，大都不能用手机付费。全港出租车约1.8万辆，目前接受手机付费的很少。

　　市面上已有多个以港币结算的手机支付软件，但尚未风靡。什么原因？有人说自己年纪大，不太会用智能手机；有人说带钱包习惯了，用现金不费事的，倒是手机要先充值，麻烦；有人对手机支付的安全性有顾虑，担心个人信息泄露。

　　手机支付在港推广慢半拍，原因与欧美不少地方相似，因为信用卡已高度普及。统计显示，香港每年发出1.5亿张纸质支票，人均拥有信用卡2.5张。八达通卡总发行量约3000万张，它无须记名，充值方便，小额支付频率极高，甚至可用作住宅楼的门禁卡。如此“全能”，难怪人们改变的动力不大。

香港迪士尼乐园度假区日前与微信支付达成企业联盟合作，游客从即日起在香港迪士尼乐园可以使用微信支付。图为游客体验用微信支付购买纪念品。新华社记者 秦晴摄　　香港迪士尼乐园度假区日前与微信支付达成企业联盟合作，游客从即日起在香港迪士尼乐园可以使用微信支付。图为游客体验用微信支付购买纪念品。新华社记者 秦晴摄

　　市场独特“大饼”难啃

　　有调查显示，40%的香港人满意现有支付方式，不急于放弃。而早已形成的金融格局，则稳健而保守。

　　在内地，用手机可以理财甚至买保险，在香港如果要加上这类功能，需闯很多关。行家指出，一个手机支付系统面市前，要先通过金管局的“沙盒试验”才获审批，如果增加投资、保险功能，则要再分别通过香港证监会、保监局的“沙盒试验”，过程繁复。

　　有的商家会考虑“改变”的成本。在内地客多的尖沙咀，火锅店老板黄先生向媒体算起了账：终端机一年租费1200港元，按营业额计算的手续费每月约1.3万港元，这够聘一名员工了。每次使用后，伙计为方便统计账目，要用收款机再输入一次，每月做会计报表又要“对数”。而且支付工具多种，员工感到制式混乱，增加工作量，因而并不情愿。

　　据香港法例，警察可向任何居民查看身份证，这令市民不能舍弃实体钱包，出行又离不开八达通，还习惯带上信用卡。要备齐这几样物品的功能，仅凭一部手机还做不到。

　　香港出租车司机对电子化颇有抵触。当年八达通推广刷卡，久攻不下，那时无法做到无线传送数据，司机收工时要回公司抄表，又要一周后才能去指定地点拿钱，很麻烦。现在传输技术可用手机解决了，司机为何仍在观望？业内人士披露另有内情。香港司机向车行租车营业，自愿报税，收现金，税务机关难以核实，电子支付记录则会让收入无所遁形。不少司机正在申请政府公屋，收入过高就无法“上楼”，已住公屋者，收入高了租金必涨。而且他们属于自雇的个体户，向其推广手机支付，要逐个洽谈，十分分散，不易说服。当然，根本的原因还是气氛不浓、压力不大。

　　“猛龙”过江攻势不断

　　改变加速进行中，而且群雄逐鹿，竞争激烈。

　　香港金管局从前年底开始，已向16家储值支付工具营运商发出牌照，包括内地的支付宝和微信。两巨头采取与内地市场一样的策略，或“烧钱”给用户优惠，或大量发新年红包，强攻港市，动作频繁，不断取得突破。

　　去年9月，支付宝HK与长江和记实业签署共同运营的协议，支付宝进入长和集团的众多超市、连锁店等。不久后，“微信香港钱包”宣布，与中银香港、工银亚洲等合作，为用户提供小额转账、线下支付、网上支付、汇款、红包收发和零钱充值等功能。

　　2017年底，两巨头先后宣布与港铁合作，乘客可通过专门的购票机扫码购票，试点从罗湖和落马洲站开始。

　　手机支付不断攻下一些八达通未涉足的消费场景，例如部分出租车和小巴、街市、茶餐厅、小店等。最近一届香港工展会，近百家商户首次用上了支付宝和微信支付。

　　支付宝港澳台区总经理李咏诗告诉记者，支付宝HK个人用户已达150万，商户1.5万家，成绩令人振奋。“我们借助淘宝在港200多万用户的网络，扎根香港。我们不会停下来，正在不断拓展，为不同商家提供不同的解决方案。例如收电费，例如在超市完成支付后，自动录入积分，很受市民欢迎。至于菜市场，目前引入支付宝的已有7家，年底要到17家。”

　　微信方面，香港已有逾百万人开启了微信电子钱包功能。推广的力度很大，例如今年春节期间共派发1000万港元的利是红包，还与麦当劳合作，只要用“微信香港钱包”付款，消费满25元即减10元。推广是见效的，仅今年2月份注册用户数目就上升了44%。从开通转账服务，到银行账户绑定至香港钱包，再到全港900多家7—11便利店可现金充值，“微信香港钱包”业务稳步拓展。

　　业内人士信心满满地表示，一年有4000多万内地客来港消费、示范，加之业者倾力推广，大部分港人会采用手机支付。香港与外界商网遍布，做生意的，自然要提供生意伙伴熟悉运用的支付工具。所以，让港人广泛接受手机支付其实不难，只是时间问题。

　　香港手机支付比内地起步晚，现正加速融入社会，随风潜入千家万户，悄然改变着港人的消费习惯。

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