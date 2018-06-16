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申通韵达“挥别”丰巢科技 顺丰系出价逾20亿接盘

申通韵达“挥别”丰巢科技 顺丰系出价逾20亿接盘
2018年06月16日 06:31 上海证券报
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　　记者 徐晶晶 编辑 邱江

　　6月15日，两大快递巨头韵达股份和申通快递同时发布关于转让深圳市丰巢科技有限公司（下称“丰巢科技”）股权的公告。据悉，韵达股份和申通快递分别将所持丰巢科技全部股权转让给“顺丰系”的深圳玮荣。这距申通快递、韵达股份、圆通速递和中通快递等民营快递公司宣布向菜鸟供应链全资子公司浙江驿栈增资31.67亿元尚不到20天。

　　丰巢科技与浙江驿栈的主营业务均为提供末端派送服务，致力于打通物流“最后一公里”。

　　公告显示，申通快递全资子公司申通有限拟将所持丰巢科技9.0948%的股权以8.19亿元转让；韵达股份及其子公司福杉投资和云韵投资拟将合计持有的丰巢科技13.4673%股权作价12.12亿元转让。

　　上述股权的受让方深圳玮荣成立于2017年9月15日，其控股股东为明德控股。明德控股同时也是顺丰控股的控股股东。本次股权转让完成后，深圳玮荣持有丰巢科技股权的比例将增至48.24%。

　　据了解，韵达股份和申通快递本次清仓丰巢科技或是因为丰巢科技的“竞业禁止协议”。

　　天眼查显示，2015年6月6日，顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯5家物流公司联合公告，共同投资创建丰巢科技，研发运营24小时自助开放平台“丰巢”智能快递柜，以解决快递末端难的问题。

　　目前，丰巢科技已覆盖全国100多个城市的75000个社区，用户规模达1.3亿以上，快递柜数量超过10万。资料显示，截至2018年5月31日，丰巢科技资产总额为63.11亿元，负债总额为17.32亿元，净资产为45.79亿元。2018年1月至5月的营业收入为2.88亿元，净利润为-2.49亿元。

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