超5000亿美元市值灰飞烟灭 谁制造了数字货币灾难？

■本报记者 胡金华 上海报道

资本市场如何让人疯狂，它也会如何让人绝望！对于新兴的加密数字货币市场而言，这同样是一条铁律。

从6月9日起，毫无征兆之下，整个数字货币市场出现连续暴跌，截止到6月13日，主流数字货币代表比特币、以太坊跌幅超过25%，EOS跌幅超过20%。尤其是在6月12日、13日两天，一直坚挺的主流数字货币出现瀑布式下跌，被业界形容为“飞流直下三千尺”。

进入2018年，全球数字货币市场市值最高点在1月8日，彼时总市值为8139亿美元，而到了6月13日，市值已经缩水到2891亿美元，在5个月时间内，竟然有5248亿美元的数字货币市值消失于无形。

“就市场方面而言，近期没有什么特别大的监管政策利空，但是也没什么利好。就微观方面来说，围绕着交易所平台的技术漏洞、项目方与平台方的利益之争从来没有平息过，从OKEX平台遭投资者维权到火币交易所暗中打压五大项目方的币价，再有就是新币种EOS竞选节点失败等等，这些可能都是市场投资者纷纷出逃的原因。”6月14日，上海一位资深炒币者王光（化名）对《华夏时报》记者表示。

币圈无宁日

自从区块链和比特币问世以后，整个市场就分成了币圈和链圈两个阶层，而尤以币圈更为浮躁和逐利。从今年以来，币圈的种种利益之争就没断过。

6月9日，国内某区块链自媒体发布了一篇《币圈大地震！5大项目方炮轰火币砸盘黑幕，0成本操纵币价！》，该文直指包括INC在内的五大项目方正在炮轰火币交易网，指责火币平台无底线砸盘，强推和自己有关系的币，事态闹到一发不可收拾的地步。

6月10日，火币网创始人李林则在朋友圈发长文予以回击，并要求圈中大佬进行转发：转一下这个，市场不好破发项目开始找交易平台做出口，一句莫须有就到处找“区块链自媒体”诽谤。怀疑平台有问题却没有和平台进行过沟通，通过没有任何凭据及说服力的煽动性的言论挑起不明真相的社区用户，然后再找所谓的“区块链自媒体”进行名为“曝光”实为“诽谤”的攻击。

就在当日，整个数字货币满盘皆绿，跌幅超过5%的币种比比皆是。其中比特币跌幅最大超过5%，创下10日新低；以太坊价格跌幅达到5.24%，之前一度抗压能力很强的EOS也没能扛住，跌幅达到9.37%。另外，国内共享财经发布的数链指数跌幅也达到4.35%，报收446.13点。

6月11日，火币平台与项目方的斗争硝烟未散，币圈另外一位大佬打车链创始人陈伟星又被曝出发行传销币，陈伟星则透过微博反咬“比特币首富”李笑来是伪首富，欠别人3万个比特币并涉赌。一时间，国内币圈血雨腥风，数字货币市场摇摇欲坠。

对此，有业内人士指出，从古至今所有的行业，哪行的争斗不是为利？在币圈，只不过更加赤裸裸而不留情面。

“我所知道的，我们的项目原本6月初在交易所发行币，与一家并不知名的交易所沟通的也挺好。但是就在发行前两天，交易所平台在没有跟我们沟通的情况下，就提前一天发行，并且价格直接压在某个位置。这让我们很不爽。但是交易所的强势，也让我们没有办法。”6月14日，一位浙江项目方不愿透露姓名的联合创始人透露。

市场用脚投票的方式在回应着一切。

4万亿美元市值已是梦

从市值超过8000亿美元到跌破3000亿美元，从今年2月到6月，数字货币正以每月1000亿美元的速度缩水。

“仅以比特币为例，它的稀缺性和全球流通性，曾有外国专家测算其最高价值会达到30万美元一个，若以比特币总量只有2100万个，实际流通只有1400万个来计算，未来比特币的总市值会超过4万亿美元，当然这仅仅是一种假设。”在今年5月初，原苏宁金融研究院区块链高级研究员洪蜀宁在接受《华夏时报》记者专访时曾表示。

如今的市场局面，恐怕让乐观不再。

6月15日，《华夏时报》从芝加哥商品交易所（CME）获得比特币期货6月合约显示，其最新报价6400美元，较前日下跌6.5%。芝期所（CB0E）比特币期货6月合约最新报价，6月13日合约价为6420美元，较前日下跌6.2%；7月18日合约价为6440美元，较前日下跌6.2%；8月15日合约价为6410美元，较前日下跌6.8%；9月19日合约报价为6460美元，较前日下跌6.3%。

而对本轮数字货币市场大跌的原因，国际智能区块链研究会（IIBA）会长丁鹏受访时表示，此次下跌与韩国加密货币交易所Coinrail系统遭遇“网络入侵”虽然有一定关系，但影响不大，韩国加密货币交易所Coinrail占整个市场的交易量并不大。

“这次下跌有两方面的原因，第一是美国因素，美国对4个交易所进行调查；第二是市场因素，EOS主网上线后没有达到预期，在数字货币市场这种跌幅是正常的，下跌走势可能还会延续一到两周，会到达阶段性底部。”丁鹏表示。

6月8日有报道称，美国商品贸易交易委员会（CFTC）针对加密货币交易所发起调查，调查对象为四大加密货币交易所——Bitstamp、Coinbase、itBit 和Kraken——是否存在价格操纵行为。此消息一出市场反应迅速，数字货币随即下跌。

丁鹏进一步分析，更重要的原因与EOS主网上线有关，因为本身这一波反弹的行情就是因为EOS超级节点的竞选引领起来的，从金融角度来讲，一旦主网上线后就意味着利好出尽。

在业内人士看来，EOS无疑是近期区块链行业的人气王，采用DPoS机制的EOS，推出的“21个超级节点”方案可以有效解决区块链技术交易延迟、低吞吐量等问题，众多参选者和机构大量涌入其中，大家都在期待6月EOS主网上线。

“一切的币交易，都必须有资金涌入，吸引足够多的市场参与者。但是当圈内的先行者已经为了利益吵得不可开交的时候，又如何能够吸引增量资金？当数字货币交易依然处在灰色地带的时候，注定了以投资虚拟币种来实现财富增长的梦想，终究是火中取栗的行为。”6月15日，国内长期观察数字货币市场的资深人士黄洁指出。