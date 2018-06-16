原标题：移动支付“首发主力”出征世界杯 “C位之战”打响

■本报记者 李 冰

世界杯盛宴，中国除了足球队没去，其他都去了！这成了球迷自黑的口头语。不过互金公司可不会因国家队的缺席而错过这场营销盛宴。

6月14号到7月15号之间，2018年世界杯在俄罗斯举办。有数据显示，本次世界杯将有大约十万中国球迷赴俄观赛，而中国球迷购买球票的数量在所有国家中排名第9。面对如此市场机遇，互联网金融巨头自然不会放过此次机会，《证券日报》记者发现，不管是互联网巨头还是传统电商大多数都以支付领域作为切入点。

移动支付“首发”征战

百度携区块链上场

据《证券日报》记者发现，阿里系蚂蚁金服旗下支付宝早已“出征”世界杯，为迎接观战世界杯的中国游客，俄罗斯地铁已经可用支付宝购票。

据悉，目前支付宝已经涵盖中央环线的5个站点：卢日尼基站、伊兹迈洛沃站、商务中心站、火车头站和加加林广场站。据媒体报道，莫斯科地铁第一副总裁罗曼·拉特波夫曾表示，“这将使莫斯科中央环线更受中国游客的青睐。”

除此之外，根据蚂蚁金服相关负责人接受《证券日报》记者采访时给予的数据显示，目前在俄罗斯现已有约4000家商户接入了支付宝。

度小满金融（原百度金融）则携手百度公益、中国宋庆龄基金会推出以区块链应用为核心的世界杯公益运营活动。自6月14日至7月16日，“射门赢大奖 助力足球梦”活动正式开启，所有参与者进行以莱茨狗为载体的线上射门游戏，即可赢取度小满公益爱心值。

活动相关负责人对《证券日报》记者介绍称，莱茨狗是度小满金融推出的首个以区块链技术打造成的游戏类产品。

据《证券日报》记者了解，与传统公益不同的是，此次度小满金融是以“链上参与+链下公益”的方式进行。所有用户的爱心助力，都将用区块链的方式永久记录下来。

此外，京东金融相关负责人表示，“京东支付将携手华夏、浦发、兴业、工行等银行开设球迷专场活动前来助兴，小到零食啤酒小龙虾、生鲜薯片爆米花，大到电视投影音响升级，所有球迷可能涉及到的消费活动，京东支付与银行都已提前考量，为大家谋好福利。”

不过，《证券日报》记者发现，腾讯金融此次世界杯相关营销并不多。

苏宁、国美紧随其后

联手银行“包揽”看球周边

除了互联网BATJ之外，银联国际、苏宁金融、国美金融皆对世界杯营销“钟情”。《证券日报》记者发现，除了国美金融主打“保险牌”以外，苏宁及银联国际与BAJ一样也是主打“支付牌”。

据苏宁金融提供给《证券日报》记者资料显示，世界杯期间，用户可在苏宁金融APP、苏宁易购APP、微信端参与足球竞猜，猜中可获得现金奖金。

除此之外，《证券日报》记者发现，银行信用卡联手电商对世界杯相关营销也是如火如荼。

与苏宁不同，国美金融在世界杯期间主打的是保险牌。

国美金融借助世界杯的热潮，设计了一系列保险相关主题活动。用户通过参与足球游戏，每个用户可免费获得上限最高为1000元的保额，国美保险每日将提供1000万元的保额供用户兑换；此外，用户通过有奖竞猜，每人还可以获得40万元保额的交通意外险。

国美金融相关负责人对《证券日报》记者表示，“2017年国美控股集团提出家·生活战略，从1.4万亿元的家电赛道上向10万亿元的“家·生活”赛道上转移，国美金融则为用户家庭提供全方位的“家·金融”服务。”

营销搭车世界杯，最终效果如何尚无定论。但很显然，目前“C位之战”已经打响。