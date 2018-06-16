原标题：世界杯“神助攻”网贷营销12家公司“阵型”各不同

本报记者 李 冰

2018年，俄罗斯世界杯在莫斯科卢日尼基球场正式打响。对于这场球迷狂欢，互金公司铆足了劲“蹭热点”。《证券日报》记者发现，截至昨日已有已有至少12家公司开始借势营销。

也许现在的网贷平台，急需这么一场世界杯来点燃激情。

营销方式五花八门

随着网贷备案再度延期，P2P网贷行业未来走向扑朔迷离。监管逐渐收紧，资本对于P2P发展前景也多数持观望态度，一时间唱衰网贷之声不绝于耳。

小小金融CEO刘小峰认为，“受监管约束，网贷营销存在诸多瓶颈，比如不允许在线下营销宣传。甚至基于合规考虑，在备案延期后，很多网贷平台暂停营销活动。”

然而，在世界杯到来之际，很久未在营销上有大动作的网贷行业，其激情也迅速被点燃。据《证券日报》记者不完全统计，目前已有12家互金网贷平台参与到世界杯营销中。营销方式主要包括两个方面：战略营销和产品营销。

其中，战略营销方面，和信贷和礼德财富的动作颇为抢眼。据悉，和信贷和礼德财富两家互金企业先后成为阿根廷和葡萄牙国家队中国区官方赞助商。

除了类似的战略营销外，还有一些P2P平台借助世界杯这一热点做产品营销。据网贷天眼提供不完全统计数据显示，拍拍贷、爱钱进、友金所、财富星球、银湖网、温商贷、民贷天下、紫马财行、e路同心、人人聚财已上线了相应的产品营销活动。

《证券日报》记者发现，拍拍贷对世界杯营销可谓是大手笔，范围也非常广，其中包括与体育垂直专业论坛虎扑的合作；首次与足球明星世界级门神布冯跨界直播，峰值在线人数超过百万；对腾讯体育《进击的女神》节目进行总冠名；号召全民参与的世界杯竞猜活动，组战队赢激励等。

而财富星球则是在世界杯期间免费抽奖、竞猜赢“大力神杯”奖金、预测比分，赢双倍奖金等三部曲展开活动。“财富星球世界杯专题活动的预热活动上线仅俩天，通过活动带来的新增用户数已达几千人，同比去年同期数据，新增用户数已经相当于去年同期整月的数据，超出预期。”财富星球运营相关负责人对《证券日报》记者称。

此外，银湖网以App为活动主场推出通过赛事竞猜获得积分和现金的活动，赛程覆盖小组赛、八分之一决赛、四分之一决赛、四强赛和总决赛。银湖网CEO郭辉接受《证券日报》记者采访时表示：“活动的目的是贴合世界杯的热点，营造一个与用户互动的环境，带来的实际收益无论是用户量或者用户交易额，并没有具体量化的目标。”

注重提高用户黏性

不可回避的是，营销要付出成本。

“战略营销主要看重的是品牌效应，因此投资回报会有一个相对长的周期。但开展产品营销活动同时也会带来相应的运营成本的增加。”网贷天眼研究员高才业认为。

网贷之家研究院院长于百程对《证券日报》记者表示，在行业新增投资者用户逐渐减少、流量越来越贵的背景下，网贷行业的整体获客成本有所抬高。世界杯营销本身需要费用，短期看对降低获客成本作用不大，长期看提升品牌，有利于降低获客成本。”

在网贷平台成本增加的同时，《证券日报》记者发现，越来越多的网贷平台对于营销目的已经趋于成熟，有别于以往营销“拉人抢人”态势。

财富星球运营相关负责人接受《证券日报》记者采访时表示，“在平台内制作了世界杯主题活动，与行业内一贯的借热点营销‘拉客抢客’不同的是，此次财富星球的世界杯主题活动突出了与用户的交互性，很大程度上增加平台与用户之间的互动，增加用户黏性。”

银湖网CEO郭辉接受采访时称，“借世界杯营销，对于银湖网来说，活动的目的是贴合世界杯的热点，营造一个与用户互动的环境。所以活动的参与门槛也非常低，奖品设置上有积分奖励和现金奖励两种形式。”

“人人聚财的运营活动以回馈用户的形式，在平台营造互动氛围，用户既感受到了世界杯的欢快气氛也在平台获得了福利，平台则借此增强了用户黏性与好感度，实现共赢。”许建文称。

投之家COO邓伟对《证券日报》记者表示，“企业在不同阶段营销策略也有所不同，目前大多数网贷平台或许更看重的是品牌传播及影响力，借助世界杯营销为平台拓展市场、客户沉淀、增加用户黏性等。”