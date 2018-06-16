媒体：社交平台对虐猫虐狗传播链应该零容忍

资料图：宠物狗。中新社记者 任东 摄

议论风生

要解决的基本问题是，动物到底应该享受何种尺度的权利和福利，以及对虐待的行为，社会惩戒该进行到哪一步？

6月5日，网友“随风”所在的猫友群内，有人上传了几张虐猫截图，图片来源于某QQ群。有媒体记者卧底调查发现，这些QQ群内充斥着虐猫虐狗的内容，不仅如此，还滋生出了一种靠虐待博眼球的产业链，花钱就可买到高清的虐猫、虐狗视频，抑或付费观看“大神”直播虐猫、虐狗。

从虐待动物中获得快感，在心理学上是一种品行障碍的体现，并不是新现象。当虐待行为超出炫耀、观看层面，成为一件有利可图的事时，至少会带来两个危险：其一促使一些没有心理障碍但是想赚钱的人，投入到虐待动物的内容制作和传播链条中，进而让虐待行为更加普遍化；其二，它会在社交媒体上扩大虐杀内容的传播范围。事实上，当下流行的社交平台，无一幸免地成为这些人的赚钱平台。

中国没有涉及动物福利的法律法规，跟发达国家相比，对动物保护的观念水平，也处在一个相对更低的水平。虐杀动物，更多只能靠道德惩戒，除此之外，还能形成威慑力的手段，便是来自网友的“人肉”，但“人肉”本身是种违法的手段，本就不值得提倡，更何况，正如“卖家称，找到了我又能怎样？请问！”所以在我们视野所及，虐杀现象才会越来越多。

除了零代价和风险低，社交媒体的隐蔽性也为他们提供了庇护。不只是虐待动物，社交媒体上还活跃着一些隐秘的灰色小团体，传播反道德甚至非法的内容，形成自娱自乐的小圈子，比如此前曝光的通过QQ群分享猥亵经历的地铁“顶族”和娈童群体。

这些隐秘的地下人群，可以随时转换战场，以记者卧底的虐猫群为例，通常是“今天被封，明天就建新群”，动物爱好者能做的，也只是投诉。

虐待动物虽然违反社会伦理，但现在还很难让法律介入。从社会危害性的角度来讲，更值得警惕的其实是传播一环。尤其是当传播产生牟利时，这种行为本身就已经违背了《网络安全法》关于禁止传播暴力内容的规定。

基于录制、传播形成的售卖产业链，考虑到其危害性，作为传播载体的社交平台，当然有义务加大清理的力度。比如，现在很多短视频平台都在搭建算法平台，通过一帧帧的画面来识别视频内容，用人工加机器的双审核机制，来判定内容是否违规。既然虐猫行为蔓延到短视频和直播平台，平台也应该强化内容的审核，对相关内容的传播者进行零容忍的封杀。

当然从长远来看，对于虐猫群之类的地下组织，更多还是得靠动物福利保护观念的普及。实际上在这点上仍然是分歧大于共识，最典型的是拦车救狗风波，以及它所代表的极端动保人士和普通民众的对立。所以，遏制虐猫群这类变态现象，要解决的基本问题是，动物到底应该享受何种尺度的权利和福利，以及对虐待的行为，社会惩戒该进行到哪一步？

□熊志（媒体人）