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12天！小米CDR发行申请火速上会刷新富士康光速IPO

12天！小米CDR发行申请火速上会刷新富士康光速IPO
2018年06月16日 02:39 21世纪经济报道
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　　21世纪经济报道 21财经APP 饶守春 北京报道

　　12天，是小米集团从申报材料被中国证监会受理，到正式上会受审的时间。

　　6月15日晚间，中国证监会发布消息称，小米发行中国存托凭证（CDR）将于6月19日召开的2018年第88次发行审核委员会工作会议中审核。

　　21世纪经济报道记者注意到，小米6月7日向证监会申请发行CDR，并在同天被受理。6月14日，小米更新了招股说明书，并在当天晚间收到了证监会下发的反馈意见。

　　由此，小米发行CDR排队的时间，前后仅12天。

　　根据6月14日招股说明书更新稿披露的信息，小米此次发行CDR募资很可能达到49亿美元以上，折合人民币超过310亿元。因为融资额度的巨大，考虑到目前A股的承压能力，小米此次发行CDR被认为很可能将再度采取此前富士康IPO时采取的战略配售方式。

　　值得注意的是，在14日晚间的反馈意见中，证监会以30页、超过24000字和84个提问的形式，对小米此次发行CDR进行了严格“审问”与“穿透”。

　　不过，对于此次小米发行CDR上会的结果预测，市场普遍认为过会将是大概率事件，甚至是“无悬念事件”。

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