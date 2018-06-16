信而富一季度净收入760万美元 同比下降27%

来源：北京商报

北京商报讯（记者 崔启斌 宋亦桐）6月15日，网络借贷信息中介平台信而富发布未经审计截止至2018年3月31日的第一季度财务数据。财报数据显示，信而富一季度净收入为760万美元，同比下降27%。

对于净收入下降的主要原因，财报称，与试点新的出资项目（后因监管政策变动终止）有关的910万美元非经常性拨备和采用新的GAAP标准进行收入认定有关的450万美元非现金会计费用有关。

此外，信而富的亏损数额也持续扩大。财报数据显示，按照一般公认会计准则（GAAP）信而富一季度净亏损为3020万美元，较去年第一季度的1490万美元扩大。非GAAP下的调整后所得税前亏损为1530万美元，较去年同期的1400万美元略有扩大。GAAP下归属于普通股股东的净亏损为3020万美元，去年同期为亏损1690万美元。

值得关注的是，信而富的管理费用和产品开发费用都实现了不同程度的增长，具体来看，信而富一季度的管理费用为1990万美元，较去年同期的950万美元增加110%。产品开发费用为420万美元，较2017年第一季度的230万美元同比增加83%。

对管理费用的增加主要原因，信而富称，是为支持现金消费类借款业务增长，增加了相关基础设施，与筹备备案有关的非经常性费用，支付给第三方催收服务的成本增加350万美元，以及减记其他应收账款和未摊销成本130万美元。而产品开发费用增加的主要是加大了对借款撮合技术和数据分析技术的投资，并进一步投资于优化交易处理和服务平台。

信而富在财报中表示，在事业部改制的积极影响下，随着新借款产品上线和经营效能提升对于收入的贡献逐步增加，公司预期下半年运营表现显著提升，并在今年底前实现盈利。