月薪3000男会计豪掷930万网络打赏 女主播该退钱吗？

日前，央视报道月薪3000元的男会计王某挪用930万公款打赏女主播，在网上引起轩然大波——有网友一眼认出，其中一主播正是有“直播一姐”之称的冯提莫。

▲视频来源：央视新闻

据报道，某地产公司的一名普通会计王某，实际的月收入只有3000元，却在网上疯狂迷恋上了直播打赏，为了满足虚荣心，他利用职务之便挪用公款，以“富二代”的形象在某平台对各大主播进行打赏。其中打赏给斗鱼热门主播冯某的礼物价值160万元，给其他主播礼物770万元，累计打赏930万元。近日，法院当庭作出宣判：被告人王某犯职务侵占罪被判处有期徒刑7年，并处没收财产20万元，责令被告人退还所有侵占被害公司的款项。

为了直播“打赏”，竟把手伸向公款，最后被绳之以法，这是作奸犯科者理应受到的法律严惩。问题是，由他打赏给美女主播的那些巨额钱款，还能追逃得回来吗？

在一些主播看来，“打赏”就是自己的合法收入。在网络直播平台上，她们或表演才艺，或与观众交流互动，粉丝的打赏，其实是对自己劳动的褒奖，也是个人价值的直接体现。更何况，打赏并没有贴标签，谁又知道，粉丝的打赏是“违法所得”呢？既然自己“蒙在鼓里”，就不应该受到连累。

合法的收入，固然要受到法律的保护。通常来看，粉丝给主播的“打赏”，类似于民法上的赠与，主播再根据与平台的协议，按照一定的比例，对这些“所得”进行分配，这也属于《合同法》所允许的范围。但是，“打赏”钱款也应“来路正当”。

根据《民法总则》，“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效”“民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还”“不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿”。既然“钱物”来路不正，“打赏”合法性也就深受质疑。

另一个或许对主播有利的规范依据是最高法、最高检《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。该解释第10条规定，行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，如果“对方明知是诈骗财物而收取”“对方无偿取得诈骗财物”“对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物”“对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动”等应当依法追缴，但对于“他人善意取得诈骗财物的，不予追缴”。

然而，该司法解释针对的仅是诈骗刑事案件，而这起案件是职务侵占案件，两者不能混谈套用。

北京时间咨询律师后得知，根据保护善意购买人维护市场交易秩序，无法强制主播退还钱款。

北京颖周律师事务所 郑洪涛：

因为这个人（王某）是完全民事行为能力人，他打赏主播的行为是不受法律禁止的。主播并不清楚他的资金来源。作为主播，没有义务分辨每笔打赏的来源是否合法。

你觉得女主播是否应该退还打赏？