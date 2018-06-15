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家乐福发力电商 未来四年投资34亿美元挑战亚马逊

家乐福发力电商 未来四年投资34亿美元挑战亚马逊
2018年06月15日 22:41 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月15日晚间消息，家乐福CEO亚历山大·邦帕德(Alexandre Bompard)今日向公司股东表示，该公司最近与谷歌腾讯达成的新联盟表明，家乐福的电子商务战略取得显著进展。

　　邦帕德去年7月出任家乐福CEO，他说，面对亚马逊和其他在线竞争对手的挑战，推动家乐福向电子商务领域扩张“绝对”是公司的头等要事。邦帕德说在家乐福年度股东大会上称：“6个月前，我们还是孤立无援，所有的零售联盟都没有我们的参与。但如今，我们与腾讯和谷歌结成了联盟。”

　　作为欧洲最大的零售商，家乐福今年1月曾宣布，计划裁员和削减成本，但增加电子商务投资，并将在中国市场寻求合作，以推动营收和利润增长。此外，家乐福还计划开发数字购物产品，与国内对手竞争。

　　作为这些计划的一部分，家乐福今年5月20日宣布，与腾讯合作的首家智慧门店“LeMarche”在上海开业，这是家乐福全球首家落地的主打餐饮、生鲜、进口商品、自有品牌的新业态，也是最新落地的一家微信支付智慧零售旗舰店。

　　本周一，家乐福宣布与谷歌组建合资公司，成为在法国第一家与谷歌合作的零售商。从2019年开始，家乐福将通过谷歌的产品和服务来销售商品，包括Google Home智能音箱和Google Assistant语音助手等。

　　电子商务市场，家乐福处于落后地位。邦帕德之前已宣布，到2022年将在电子商务领域投资28亿欧元(约合32亿美元),，此次与谷歌合作正符合家乐福的这一投资计划。

　　在此之前，家乐福本土竞争对手Monoprix今年3月曾宣布，将通过亚马逊的Prime Now服务向巴黎消费者销售产品。(李明)

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