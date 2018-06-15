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收购时代华纳后 AT&T将与谷歌Facebook争抢广告业务

收购时代华纳后 AT&T将与谷歌Facebook争抢广告业务
2018年06月15日 21:58 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月15日晚间消息，《华尔街日报》今日发表文章称，在成功收购时代华纳后，AT&T将在数字广告市场与谷歌Facebook一较高下。

　　美国联邦地区法院本周二宣布，批准AT&T以854亿美元收购时代华纳交易。两天后，AT&T宣布已完成这笔交易。

　　AT&T旗下卫星电视业务DirecTV知道用户住在哪里、多大年龄，喜欢看什么节目，从而帮助品牌广告主向用户提供可能会关注的广告内容。

　　但到目前为止，AT&T尚未挖掘出如何利用其无线数据助力电视广。而且，AT&T也没有多少商业空间可以销售。但收购时代华纳后，这一局面可能就会被打破。

　　当前，AT&T每小时(电视节目)可在DirecTV上销售2分钟广告。而收购时代华纳后，旗下特纳有线电视频道(Turner)将再赋予AT&T每小时14分钟的广告空间。

　　这意味着，将来AT&T可以取代一则全国性的医药广告，在新泽西的一个年轻家庭可能会看到婴儿尿布的广告，而一个年轻的单身汉可能就会看到一辆跑车的广告。

　　来自AT&T移动数据用户的信息，包括使用习惯、购买习惯和地理位置等，将帮助品牌广告主提供定向广告服务。

　　此外，有知情人士称，AT&T还在考虑通过一个自动化市场，甚至是创建一个更广泛的社区，面向非自家网络销售广告空间。(李明)

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