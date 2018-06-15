顺丰正式宣战 马云、刘强东猝不及防

顺丰董事长王卫。来源：视觉中国

近日，在山城重庆解放碑商圈，一座占地3000平方米的超级商城拔地而起！这家巨型商城正是由顺丰打造的Wow哇噢全球精选店。这是顺丰继去年年底推出无人智能便利店以及无人货架“丰e足食”后，在新零售领域的又一动作。

正式打响进军新零售实体店的第一枪

据悉这家名为“Wow哇噢”的全球精选店占地超3000平方米，共四层，分为LG、1F、2F及RF区。目前，LG区已经开业，其它区将在7月份开业。在LG区涉及的领域包括全球网红零食馆、日式冰品小吃摊、网红健康饮品、时尚买手店、潮流美妆馆、日式美容院等，涉及生活的方方面面，并且大多都是海外十分受欢迎的品牌。

店里的商品由海外专业买手团队挑选，消费者可以选好商品自主扫码付款，也可以在小程序商城中选好商品付款，再从货架上自取。不仅如此，这个商城全面的融入了人脸识别、自助付款、行为分析等技术，顾客完全可以自主买单。

Wow哇噢全球精选店还开创了海淘新模式：店里所有商品，均可以现场查看挑选，可以选择现场支付带走，或者挑选好后，线下支付，由海外直邮。服饰类更是可以现场试装，挑选好样式与型号后，订单直接传至境外商家处，由顺丰物流直邮到家。

低调布局新零售

在不断打造自己物流王国的同时，顺丰在零售领域的布局则显得神秘，这也让业界认为顺丰正在下一盘大棋。

实际上，相比当下新零售风口，顺丰很早以前就嗅到了线上线下一体化的商机，10多年来，顺丰持续在零售领域进行探索。自2009年7月开始，顺丰就试水电商业务推出“顺丰E商圈”；2012年，“顺丰优选”上线；2014年5月，顺丰线下门店“嘿客”正式在全国启动。

然而一路走来，顺丰电商业务并非像快递业务那样顺风顺水。尤其是嘿客，在成立之初的短短4个月铺满全国2000家门店之后，迅速扩张遭遇业绩滑铁卢，现已全部改名顺丰家。

对于当前顺丰优选、顺丰家的业绩表现和扩张计划，截至记者发稿时，顺丰方面并未予以回复。而据公开数据显示，顺丰商业板块在2013~2015年的三年里，亏损累计达到16亿元。上市前，顺丰控股对商业板块进行了剥离。

不过记者注意到，顺丰并未放弃被剥离的商业板块，相反在零售领域的触角越来越广。2017年就有消息称，顺丰优选正以“快递+便利店 ”的加盟模式在全国跑马圈地，计划未来一年要达到4500家线下店，2~3年内建立上万家线下店。包括2017年11月，无人货架“丰e足食”正式上线，顺丰集团成为加入无人货架“战场”的首家物流企业。

而2017年，顺丰在同城配送、冷链等业务上的突出表现，更加大了外界对顺丰探索和布局新零售的猜测。

新零售风头正盛

无人超市的新零售大潮，早在2017年就开始了：

2017年7月1日，上海第一家无人超市落地；

7月2日，深圳实现自动收银，全程再无收银员；

7月7日，马云的无人超市正式落户杭州；

京东CEO刘强东也正式宣布：要在全国开设50万家京东便利店、以及大量京东无人超市……

零售业走到了时代的新阶段，正在经历着一场巨大的变革。在这场零售业的变革中，关键性的几个环节将出现怎样的变化：

在新零售的时代下，供应链管理的本质其实并未发生改变，还是要集成和协同链条上的各个环节，如供应商、各个销售渠道、仓库、门店，使消费者需要的商品以准确的数量，在最短的时间之内被送到消费者手中，从而实现在满足服务水平的同时使整个系统的成本最小化。

零售最本真的定位是一切行为都以消费者需求为导向，打破技术和渠道等壁垒，创造最好的品牌体验。不管零售业的生态怎么变，这一根本出发点不会变，所以在新零售时代，当每个消费者都和自己的智能手机深深绑定在一起时，我们面临着商家和消费者关系重构的重大考验。

如何重构这种商家与消费者之间的关系呢？核心之重就在于数据！谁能将顾客的所有支付偏好、消费路径、消费习惯、会员信息、储值信息等数据全部收集，并利用大数据整合能力，将数据进一步分析、整理，谁就能做到运营、营销、服务体验等方面的优化升级。

从零售到新零售，多的不仅是一个“新”字，而是多了新的销售场景、新的商家与消费者关系、新的供应链流程，产业带来变革的同时，消费者也将从新零售中获益，享受更高效的服务、更优质的产品，关注效率和消费者体验的商家。

来源：中国经济网 综合鸣金网、每日经济新闻、21财闻汇等