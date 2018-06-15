证监会：微信、QQ建群荐股将遭严打

原标题：微信、QQ建群荐股将遭严打，证监会召开打击市场黑嘴行动推进会

新京报快讯(记者王全浩)6月15日，证监会披露，证监会党委委员、主席助理黄炜在上海召开案件调度推进会，集中督办今年第一批专项执法行动部署的8起市场“黑嘴”相关案件，集体研究案件查办思路、证据构成、法律适用等疑难复杂问题。

证监会表示，针对当前市场反映强烈的股市“黑嘴”违法从事投资咨询业务，误导投资者参与交易，甚至编造、传播虚假信息，伺机实施操纵市场等不公平交易行为，从中谋取非法利益的突出问题，证监会前期专门部署开展今年第一批专项执法行动，统筹组织调配系统执法单位，集中查办股市“黑嘴”相关案件。

证监会披露，从初步查办掌握的情况看，这批案件具有主体身份复杂、行为方式隐蔽、违法构成多元竞合的特点。从行为涉及的主体看，既有持牌咨询机构和分析师，也有网络工作室、大V、博主等并未取得业务许可的机构和人员，还有从事客户招揽、非法营销、信息散布的辅助人员。从信息传播的形式看，互联网、自媒体成为虚假信息散布传播的主要载体，既有通过微博、股吧、博客、视频直播等公开平台进行的“一对多”客户招揽，也有通过微信、QQ私聊、建群等推送信息“点对点”诱导投资者。从涉嫌违法行为的类型看，有的涉嫌编造、传播证券期货虚假信息，有的涉嫌蛊惑交易，有的涉嫌“抢帽子”交易，有的通过组织团队诱骗投资者入群入会涉嫌非法经营咨询业务。

证监会表示，将从编造传播虚假信息、操纵市场、非法投资咨询三个重点方向查证认定违法行为，要积极争取公安网信等外部力量的支持，主动做好相关法律适用问题的预研预判。