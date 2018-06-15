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ofo小黄车搬运工干四个月活 却拿不到工钱

ofo小黄车搬运工干四个月活 却拿不到工钱
2018年06月14日 23:05 西安新闻网-西安晚报
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文/图 西安晚报记者王涛 文/图 西安晚报记者王涛

　　原标题：西安“ofo”小黄车搬运工干四个月活拿不到工钱

　　40多名ofo小黄车搬运工每天起早贪黑、风雨无阻地干活，没想到干了4个月却一分钱都没拿到。对此，“ofo” 西安运营商称，“ofo”因结算原因确实未支付运维服务商4个月的钱 。

　　干了活却拿不到钱

　　40多“ofo”搬运工讨工钱

　　“我从去年11月开始，当一名‘ofo’的搬运工。”来自彬县的张师傅说，“每天我们按照‘ofo’的要求，早上8时到达指定地点，开始搬运小黄车，期间还承担小黄车的保洁工作，一天下来，两个人至少要搬运300多辆小黄车，累得回家躺在沙发上就睡着了。”

　　“既然选择了这样的职业，我们一定会竭尽全力做好，刮风下雨，我们也没有耽搁搬运工作。” 来自商洛的陈师傅说，“说白了，我们挣的钱就是下苦钱，大家都是来西安打工的，就靠这点工钱维持生计，现在4个多月了，一分钱工资都没拿到，我们40多人，不少人生计都成问题了。”

　　6月14日，在多次讨要无果后，40多名“ofo”搬运工的代表前往“ofo”西安运营商处，希望尽快拿到工钱。张师傅说：“我们不是来闹事，只是希望早点拿到血汗钱。”

　　“ofo”运维服务商

　　因“ofo”拖欠服务费 致拖欠工人工资

　　对此，作为“ofo”运维服务商，陕西聚龙汽车销售有限公司负责人李先生称，他们公司于2017年 11月和东峡大通（北京）管理咨询有限公司签订了《服务外包协议》。东峡大通就是“ofo”小黄车所属公司的主体。这一协议中明确约定，由陕西聚龙汽车销售有限公司提供物流运输服务 。陕西聚龙汽车销售有限公司通过澎顺速运为“ofo”提供物流运输服务。同时，付款方式中指明，每月10日为运输费用对账日，随后由收款方提供增值税发票后，“ofo”15个工作日内完成支付工作。

　　李先生介绍，按照双方的约定，今年2月和3月，双方早已完成对账，他们也及时提供了增值税发票。因“ofo”总是推脱，导致4月和5月运输费的账未核对。在多次要求“ofo”支付费用时，对方总以没钱为由，不支付费用，导搬运工人的工资也迟迟得不到支付。

　　“ofo”西安运营商

　　因结算问题未如期支付费用

　　面对“ofo ”搬运工和运维服务商的质疑，6月14日，“ofo”西安运营商相关负责人表示， 未如期支付运维服务商费用是因为双方结算对账出现了问题，正在协商中。同时，他表示，最迟下个星期可以支付2月和3月的费用。

　　对此， 陕西聚龙汽车销售有限公司负责人李先生表示，“ofo”西安运营商的说法根本不成立，2月和3月的费用根本不存在对账的问题，4月和5月是“ofo”方面的原因导致对账工作迟迟未能进行。对这一质疑，“ofo”西安运营商相关负责人未明确答复。

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