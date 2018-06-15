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直击|ofo全面取消信用免押金 可购95元福利包免押金

直击|ofo全面取消信用免押金 可购95元福利包免押金
2018年06月15日 17:47 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月15日下午消息，继日前ofo取消在20城市的信用免押金政策之后，近日剩余的沪杭广深厦5个城市的信用免押金政策也被取消。ofo方面对此回应称，这并不是意味着变向取消免押金服务，是在尝试建立自己的信用体系。

　　2017年3月，ofo与蚂蚁金服旗下的芝麻信用达成战略合作，并率先宣布在上海率先试点信用免押金模式——只要芝麻信用分值在650分及以上的用户，无须交纳押金，即可骑行ofo。

　　后来，ofo的信用免押城市拓展为25个，包括武汉、石家庄、福州、长沙、银川、中山、佛山、乐山、宁波、芜湖、南宁、上海、杭州、广州、深圳、厦门、南昌、威海、金华、郑州、合肥、温州、绵阳、珠海和德阳。

　　今年3月，ofo宣布，自去年至今实施信用免押金一年以来，ofo已累计免押近3000万人，为用户节省押金超过40亿元。

　　不过到5月，ofo在20城市取消了信用免押金政策，仅沪杭广深厦五城保留。ofo当时回应称，“我们在探索多样化的免押金方式，此前与芝麻信用的合作，只是免押金方式的一种。这次我们尝试新的免押金方式，未来用户一旦产生不文明用车行为，系统都将从用户账户中扣取相应费用。相反，用户规范用车，我们不会扣费用，还会为用户累积信用分。”

　　ofo方面表示，用户可选择购买95元福利包，或直接缴纳199元押金，用户购买95元福利包后，可享受全国免押服务。当95元余额消费完后，需重新购买。

　　对于取消剩余5个信用免押金城市，ofo方面同样表示，“是在尝试建立自己的信用体系，这次调整是其中一步。后续官方如有最新动态，会第一时间分享。”

　　ofo目前正在试图加快盈利进程。两个月前，ofo成立了B2B事业部，业务涵盖车身广告、App端内广告和企业绿卡。日前ofo B2B业务负责人邵毅在接受媒体采访时透露，ofo B2B业务目前营收已经超过1亿元。

　　对于盈利模式的探索，ofo创始人兼CEO戴威在日前ofo三周年庆上阐述了ofo整个商业化的战略布局：ofo未来将通过B2B、金融、本地生活等多元化商业布局获得盈利，承担车辆的硬件和运维成本。(张俊)

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