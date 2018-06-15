优衣库加快从服装公司向新型数字消费零售企业转型

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原文标题：优衣库加快了从服装公司向“新型数字消费零售企业”转型的脚步

优衣库离 “技术公司”又近了一步。

日前，优衣库母公司迅销集团宣布，将启动基于人工智能AI的生产和零售变革，以预测生产需求，分析顾客行为等。

根据日本媒体报道，迅销集团会在今年内正式引进通过AI分析天气和流行趋势等数据的机制，来预测所需的商品数量，这一机制会广泛用于优衣库的各类产品，包括在优衣库销售的功能性内衣“空气感内衣(AIRism)”等。

新技术的应用将帮助迅销集团减少供需偏差，减少天气对生产销售环节的影响。在优衣库过去的财报中，天气是最常出现的业绩影响因素之一。这个月初，优衣库就曾表示由于日本天气凉爽削弱了人们对夏装需求，导致品牌五月份日本同店销售(含在线销售)下滑2.7%。

迅销集团还会与埃森哲等咨询公司合作，共同研发一套能够根据顾客购买记录预测其未来购买行为的新系统。对难以进行生产预测的联名商品和限时商品，集团则打算通过不断试错来提高准确度。按计划，迅销集团将在几乎全球范围内推行这一机制，包括那些进驻时间较短、获取信息较少的国家。

启用、研发这些新技术，是优衣库加快从服装公司向“新型数字消费零售企业”转型的举措。

去年初，迅销集团社长柳井正宣布“有明计划”，要将迅销集团从传统型的自有品牌专业零售商，转向运用信息的新经营形态，用大数据改良集团产品开发到销售管理的多个环节。该计划也将推进柳井正2014年提出的、在“2020年将迅销带上世界第一服装零售企业宝座”目标的实现。 现在离上述目标预定完成时间还有两年，优衣库加大了转型了步伐。

在此之前，优衣库已经从产品、渠道、营销方面进行了数字化改造。去年，优衣库在纽约举办了“服适人生的艺术与科学”博览会，展示了它与纺织技术伙伴东丽集团合作推出的五大创新科技产品：HEATTECH纤维自发热的温暖内衣系列，比一只气球轻的ULD高级轻型羽绒服系列，可速干的AIRism舒爽内衣系列，配合多个场景的感动裤，以及Dry-EX高功能吸汗速干面料。

“服适人生的艺术与科学”博览会

渠道上，从2017年开始，优衣库在中国市场的500多家门店都已支持线上下单，最快24小时内门店完成备货，消费者可自行前往优衣库线下门店取货。同年7月，优衣库正式在北京、上海、广东、天津、福建等多个省市的100 家门店推出“智能买手”，试图借推荐新品、提供穿搭建议、互动游戏等功能，提升消费者的购物体验；并通过对消费者浏览时间、偏好、频次等信息的分析，及时优化营销方案，提升转化率。

迅销集团称，要继续加大对电商业务的投入，通过线上线下融合的新零售模式将电商占比从现在的10%提升到30%。

财报显示，2018财年一季度，迅销集团营业收入达6170亿日元，同比增长16.7%；经营利润达1139亿日元，同比增长28.6%。其中，优衣库在日本市场营业收入为2570亿日元，同比增长7.6%，海外市场营业收入达2582亿日元，同比增长31.4%，首次超越日本本土市场。