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直击|蓝港董事长王峰不再兼任集团CEO 廖明香接任

直击|蓝港董事长王峰不再兼任集团CEO 廖明香接任
2018年06月15日 16:37 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月15日下午消息，火星财经发起人、蓝港互动集团创始人王峰在股东大会上宣布，将不再同时担任董事长和CEO，原集团总裁廖明香将接任CEO一职。

　　王峰表示，“我将与其他投资者一道，全力支持我19年的事业合作伙伴廖明香。在战略、组织、产品、业务等各个层面，我都将全力支持她。我相信今天的蓝港管理层以及游戏研发团队、影业制作团队，是成熟、年轻、富有热情的群体，他们热爱我们蓝港十年未变的事业。”

　　据了解，王峰将全力以赴投身区块链，目前其名下的区块链资产包括火星财经资讯APP，以及前不久发起的共识实验室。王峰和廖明香两人将把火星财经15%的股份（王峰13.39%，廖明香1.61%，合计15%），无偿转让给蓝港互动，股份转让后，蓝港互动将成为火星财经最大的投资股东。

　　关于未来的计划，王峰表示：“五四青年节的时候，我曾撰文说过，蓝港是我的命，火星是我的梦，这两个平行世界早晚要融合到一个更大的世界之中。虽有不舍，虽有血浓于水的感情，但我仍义无反顾的奔赴下一个战场，去开疆拓土。我相信，火星的每一次成长都是蓝港的成长，火星的每一个业绩都是蓝港的荣誉。”

　　值得一提的是，蓝港互动在今年4月份还对公司架构进行了较大的调整，任命了两位垂直业务的CEO。一是任命陈浩担任蓝港游戏CEO，分管游戏业务；二是任命严雨松担任蓝港影业CEO，分管影视业务。今后二人共同向现任集团CEO廖明香汇报。对于蓝港互动的未来，王峰明确表示：“在接下来的时间里，我承诺对蓝港互动股份只会增持，不会减持”。(韩大鹏)

　　以下为王峰此前发表的《我的奋斗宣言》：

　　在五四青年节这天，蓝港互动集团创始人、火星财经发起人王峰在“3点钟火星财经创始学习群”写下了自己从业以来的感悟和宣言。他深情表示，“蓝港是我的命，火星是我的梦。我的心里也装着星辰大海，尽管我们还要翻山越岭，困难重重。”

　　奋斗者永远年轻。心中有光明的人，一想到看见最美的太阳，又何惧长夜漫漫？

　　一段时间里，大家对蓝港互动和火星财经的关心，超出我的预期。对于我的所有鼓励、批评和鞭策，也包括嘲讽和挖苦，我都一一收下了，不做回应。

　　历史会证明一切。人生道阻且长，我却爱这个世界，每一天我都很充实。我的朋友里，都是各路聪明人和勇敢者，有人倒下有人站起来。状态不好的，我会说句加油，没事的，你肯定行。赢的时候，我会起哄说让他请兄弟喝酒。我鄙视愚蠢和背叛，胆怯之徒，诚然，我会骂他们，嘴上不骂，心里也骂。在我心里，是男人该战斗。

　　我不知道我这一生，参与和主持了多少软件、游戏、互联网、App、硬件的产品和业务，参与多少次设计讨论，甚至多少场写作和演讲。但我知道在过去的二十年时间里，我只在两家公司里工作过，金山软件和蓝港互动。那些成天换工作为五斗米折腰的、说尽阿谀之词但一出问题就拍屁股走人的鼠辈，焉知我心？燕雀安知鸿鹄之志？

　　金山给过我舞台，雷军给过鼓励，我会感激一生，金山人的血液里就是感恩和永不放弃，而不是冷嘲热讽。

　　蓝港是我的命，火星是我的梦。蓝港和火星，今天是两个平行世界，早晚要融合成一个更大的世界，我的心里也装着星辰大海，尽管我们还要翻山越岭，困难重重。你怎么知道，我的心里永远装着一个永不言败的南方少年，他说过：星星之火，可以燎原。

　　我的人生字典里，一直没有找到放弃和投降，如果你问我为什么，我回答：我热爱战斗，热爱枪林弹雨，热爱高尔基的海燕、海明威的老人与海、鲁迅的呐喊。

　　谢谢那些给我Buff和Debuff的人。我们会用最好的产品回报和回击。

　　王峰

　　2018年5月4日青年节

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