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直击|菜鸟供应链升级:百亿资金让商家“入仓即可贷”

直击|菜鸟供应链升级:百亿资金让商家“入仓即可贷”
2018年06月15日 16:34 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月15日下午消息，菜鸟宣布供应链金融服务升级，从过去部分商家的“专利”变成所有商家“入仓即可获得贷款”。为此，多家金融机构也参与其中，准备了百亿资金。

　　菜鸟方面介绍，供应链金融已发展两年，提供多元化解决方案，包含了存货融资、预付融资、银票等多种产品。

　　“目前行业内的供应链金融服务，因综合风控能力有限，在消费品动产融资领域涉猎较少，市场上只有少数商家才能贷到款。菜鸟供应链金融经过两年沉淀，已经可以做到只要进仓，就可以获得贷款”，菜鸟供应链金融负责人赵威说，目前菜鸟沉淀了很多能力，如仓内消费品全行业的估值能力，能实时监控仓内融资商品的动态价格、周转趋势，实时计算授信和水位。

　　菜鸟方面称，供应链金融“入仓即可贷”的服务于6月开始试点，7月至10月全面推广。

　　近期，阿里巴巴集团董事局主席马云提出，要全力以赴建设国家智能物流骨干网，形成对全世界有效、有价值的作用。在此引领下，中国物流业纷纷投入国家智能物流骨干网的建设中。6月6日，圆通速递和中国航空宣布参与菜鸟的香港eHub建设；6月11日，中通快递与土耳其航空、太平洋航空宣布将成立合资公司，布局开拓全球空运服务。6月13日，菜鸟与阿联酋航空货运部SkyCargo联合宣布将在迪拜机场建设eHub。(韩大鹏)

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