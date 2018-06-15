武汉共享单车投放逾百万超承载能力 年内削减15万辆

江城武汉共享单车突破103万辆，乱停乱放问题依然突出，超出了人行道承载能力。14日，武汉市交委、市城管部门宣布，年内将削减共享单车15万辆。

存在三方面的问题

14日，武汉市首次公布共享单车服务质量评估报告，摩拜、ofo和哈罗单车得分均未超过80分，后两家更是在70分以下。通过分析考核指标，该市共享单车运营主要存在三个方面的问题。

一是路面单车管理乱象仍然存在。在大型商圈、影院、地铁站、主干道等公共地段的单车停放较为规范，但居民小区、学校、背街小巷等地段，单车乱停乱放、车辆卫生差，故障车长期无人清理等现象仍十分突出。

二是运维人员配比不达标。三家企业均未按照投放车辆的运维人员配比要求，提供能够核实确认的运维人员清单，企业运维人员的配比，远未达到政府明确的5‰的比例要求。

三是社会满意度不高。本次社会满意度调查回收有效问卷2000份，经统计分析，市民对共享单车的需求持肯定态度，但对企业服务综合满意率均未过半，反映三家企业在运营管理、服务质量等方面还有较大差距。

将分批次调减数量

根据此次考核评估，86.3%的被调查者认为，共享单车数量太多，导致容易出现乱停乱放、占道摆放等问题，同时也是浪费资源。共享单车数量过多的弊端早已显现，武汉市早在去年9月4日就宣布暂停共享单车投放。

武汉市公交管理办公室介绍，经调查统计，武汉市实有共享单车约103万辆，已严重超出了该市非机动车空间承载能力。在市场容量评估工作未正式完成前，武汉市交委会同城管委等相关部门研究，决定结合实际，依据此次服务质量考核结果，对该市共享单车总量分批实施调减。

第一批调减15万辆，与本次企业服务质量考核结果挂钩，以第一名为基数，依次增减10%。即：摩拜调减4.55万、ofo调减5万、哈罗调减5.45万。本次调减年内完成。从即日起至7月底前，由企业自减；若自减不到位，则由城管部门予以收押。第二批调减，待武汉市共享单车规模容量评估结果正式确定后，再依此予以调减。 （原标题： 《武汉年内削减共享单车15万辆》）