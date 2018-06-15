YouTube现广告投放问题 虚假医疗视频上了贴片广告

来源：界面

今年5月和6月，丰田、梅赛德斯奔驰、开发平台Wix、Lemonade保险、SAATVA床垫等公司赫然发现，自家的品牌广告，被投放在令人反感的YouTube视频中。

这些视频是共同特点是涉及不科学的医疗概念。视频声称，艾滋病毒（HIV）不会导致艾滋病，并且必要的抗逆转录病毒药物治疗艾滋病毒，比病毒本身更危险。这些虚假的“科普”视频传播了错误的医疗观念，很可能会对观众造成危险的健康后果。

事实上，关于谷歌以及旗下YouTube程序化购买带来的安全问题，一直成为品牌投放数字广告的困扰。

早在2017年初，谷歌就爆发过一次颇为麻烦的“广告门”事件——奔驰、迪士尼和《卫报》的广告内容，出现在极端组织ISIS和纳粹支持者的YouTube视频中。这些广告主都是通过谷歌广告程序化购买平台DoubleClick AdX投放的。

而《纽约时报》调查发现，至少有100家广告主的品牌信息，被投放在了涉及恐怖组织宣传、虚假新闻等负面内容中。随后，包括沃尔玛、星巴克、百事可乐、奔驰、大众、《卫报》、麦当劳、奥迪等在内超过250个品牌，对谷歌进行了抵制——暂停在YouTube上投放广告。

谷歌的欧洲负责人Matt Brittin曾经解释称，每分钟都会有400小时的用户生成内容上传到YouTube，每天都会有数千网站加入到谷歌的广告联盟，辨别安全的广告投放环境会很困难。更何况，谷歌不想在这一过程中限制言论自由。

但谷歌也在寻求更积极的解决方案。谷歌称将会用更多的人手和技术，仔细审查有问题的广告内容。2017年底，YouTube首席执行官Susan Wojcicki表示，到当年为止，该平台将有总共1万名员工手动审查内容。

品牌们的不信任并没有被彻底消除。这引发的广告行业更深层次的焦虑是：即使在全球最大的广告平台谷歌进行程序化购买，也不能有效识别投放的媒介内容，从而达不到预期的广告效果。在追求技术的同时，消费者是否真的能够被“精准”打动？