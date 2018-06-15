世界杯开幕了，互联网彩票App又重新爬上榜单

来源：界面

还记得2014年巴西世界杯全民买彩票的狂热情景吗？当时不论是毫无经验的彩票小白还是身经百战的高手，都纷纷投入了这场足彩的狂欢。据彩通咨询当时公开的数据显示，世界杯期间总竞彩销量达129亿元，互联网大约贡献了7成的销售比例。截至2014年，互联网彩票的市场规模达850亿元，渗透率达到22.2%，同比增长102.4%。

如今，随着2018年俄罗斯世界杯的开启，这种似曾相识的景象仿佛有重燃的局面。界面新闻今日在App Store免费榜单上看到，互联网彩票App的排名变动非常大，以前进榜单的相关App都寥寥无几，如今，排名前十的App中就出现了三家互联网彩票公司，另外在热门搜索中，互联网彩票App也均有上榜。

如此看来，在世界杯的背景下，互联网彩票依旧火热异常。

不过这些App都是合规的吗？

事实上，早在2014年巴西世界杯结束后，互联网彩票业务就遭受了政策上的重大打击。国家体育总局发布《体育总局关于切实落实彩票资金专项审计意见加强体育彩票管理工作的通知》，通知提出，要深入开展自查自纠，依法进行整改，彻底清理整治违规利用互联网销售彩票等问题。2016年，财政部再次联合多部委发文明确要求，严禁彩票发行销售机构及其代销者擅自利用互联网销售彩票。财政部、民政部和国家体育总局三方明确要求互联网彩票停售整改。

被世界杯带热的互联网彩票，又彻底冰冻了下来。如今，互联网彩票依然还没有解禁。

虽然还在禁售期，但是依然有互联网彩票App屡禁不止。央广网记者近期曾拨打了一家名为“新彩票”的APP客服，对方表示，他们是通过互联网代订，问其在哪里出的票？能不能看实体票？对方却表示，这是商业机密。界面新闻记者近日在某微信群看到，有用户称有互联网彩票公司最近在App Store还没有过审的情况下，自己做了私链邀请用户进行投注。

不过禁售期内，我们还未看到巨头们有进一步的行动。据钛媒体报道，阿里淘宝、天猫、支付宝、微信均未看见相关的现金购彩竞猜入口，天猫、微信也仅仅上线了看球竞猜赢红包的活动。四大门户与其他内容型、娱乐性APP则均看不到相关的入口与动作以及相关的话题预热。

网易彩票虽然在App Store中排名靠前，但是当记者打开App想要尝试购买其中一款足彩时，发现马上会跳转到天天爱彩票-中彩福地的这款App中。也就是说，网易彩票并不支持直接购买。

而在4年前的巴西世界杯，很多小白用户都从微信和淘宝的端口购买彩票。北京青年报曾有预测，淘宝彩票销售平台一年销售额不会低于60亿元。

虽然互联网彩票自2015年停售整改后，解禁之日看起来遥遥无期，但是巨头们似乎都依然看好互联网彩票的未来。

2016年8月，阿里收购香港上市彩票公司亚博科技，根据香港上市公司亚博科技的公告，该公司已经被阿里财富投资控股有限公司以23.88亿港币完成收购（折合人民币20.5亿元）。亚博科技成为阿里旗下子公司，变成淘宝及支付宝彩票独家业务平台。

2016年3月，A股上市公司天音控股（000829.SZ）收购掌信彩通100%股权。天音控股此次重大资产重组意味着将全面进军彩票行业。

快递届巨头顺丰于2017年参股顺丰彩(深圳)科技发展有限责任公司，与国家体育总局体育彩票中心在即开型彩票代销、系统对接、主题票制定和仓储配送等多个领域展开合作。而在更早之前，腾讯就出资4.45亿元认购了华彩控股（1371.HK）7.53%股权。