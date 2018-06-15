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ofo霸王条款：扫到故障车照收费 法院也管不了？

ofo霸王条款：扫到故障车照收费 法院也管不了？
2018年06月15日 15:34 新浪科技综合
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　　注册ofo，可得注意用户注册协议第15条，否则，发生纠纷，法院都管不了。扫开“小黄车”，因为故障无法骑行，但仍被收取费用，较真的陈先生提出诉讼。6月14日，海淀法院裁定驳回了陈先生的起诉，原因竟是：法院管不了！

　　原标题：扫到故障车照收费，小黄车霸王条款竟藏在这儿！法院都没辙？

　　来源：北京日报

　　陈先生诉称，4月20日，其扫码打开一辆ofo小黄车，在推车过程中发现自行车已损坏且不能骑行后，立即关闭车锁，整个过程花费时间也就几秒钟，但小黄车依然收取其1元费用。5月5日和5月6日，陈先生又接连遭遇同样的情形。

　　陈先生遂把ofo小黄车的运营公司北京拜克洛克科技有限公司起诉至法院，要求返还其所支出的3元骑行费用。

　　用户注册协议第15条暗藏玄机

　　审理过程中，拜克洛克公司向法院提交了用户注册协议，其中第15条显示，凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。

　　目前ofo注册页面上可以看到《用户注册协议》的小字，点进去后可以看到一篇很长的协议↓↓

　　下滑10多页后可以看到下面这段↓↓

　　法院经审理后认为，陈先生通过用户注册协议已经与拜克洛克公司达成了协议，约定双方所发生争议由中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。据此，法院依法裁定驳回了陈先生的起诉。

　　中国国际经济贸易仲裁委员会是个什么机构？

　　记者登录中国国际经济贸易仲裁委员会网站发现，申请仲裁最低费用是10000元人民币。

　　仲裁委员会以仲裁的方式，独立、公正地解决契约性或非契约性的经济贸易等争议。根据《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》第三条的规定，仲裁委员会受理下列争议案件：1、国际的或涉外的争议案件；2、涉及香港特别行政区、澳门或台湾地区的争议；3、国内争议案件。

　　法官说法：注册APP要留意各项条款

　　如今，几乎生活各个方面都有相关APP，注册成为会员就能享受便捷的服务，但随之而来是越来越多的消费纠纷，有的认为侵犯隐私、有的认为收费不合理，还有像本案中陈先生这样，发生纠纷法院竟然“管不了”。

　　法官提醒消费者——

　　注册APP会员时，一定要逐条查看每一条款项，特别是加重消费者义务的条款以及纠纷解决条款，一旦消费者注册，就表示同意相关条款，发生纠纷后提起诉讼，也将处于不利境地。

　　如本案中，双方一旦约定仲裁解决纠纷，法院就没有了管辖权。

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