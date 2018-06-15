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直击|百度20天新增公立医院品牌保护7500个

直击|百度20天新增公立医院品牌保护7500个
2018年06月15日 14:26 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月15日下午消息，百度方面今日对外表示，截至6月13日，百度对公立医院名称及简称的品牌保护总量达到29668个，过去20天内新增7571个。用户未来在百度搜索相关公立医院名称及简称，搜索结果将优先显示医院官网，且不会出现商业广告。

　　今年5月，百度高级副总裁、百度搜索公司总裁向海龙在2018百度生态联盟大会后的媒体沟通会上谈到医疗问题时表示，百度目前拥有业内最严格的医疗广告资质审查，并配备“机器+人工+人工”三审机制。此外，百度对移动端展现广告条数将比PC端更加严格。

　　向海龙当时强调，“百度坚决不允许医院以‘三甲医院’的名义及名称投放广告。”他表示，重大疾病类关键词的搜索结果中不会出现医疗服务广告，百度还对3万余个医疗行业管家此添加了搜索风险提示。

　　据当时数据，百度对以对1000家知名三甲医院进行了广告屏蔽保护，此外还计划在今年7月底完成对16000家公立医院及权威医疗机构的搜索保护。

　　百度方面介绍称，针对医疗服务类广告的内容，百度搜索有着严格的规定和限制，不允许医疗服务类广告出现疾病名称、医生专家姓名、宣传诊疗技术、治疗效果用语术及虚假夸大宣传用语等内容，不允许广告落地页使用单一页面形式且无产品介绍的软文推广，对于违反广告法内容，百度会进行持续筛查与核验，定期对违规内容进行清理。

　　此外，尽管公立医院的品牌保护在不断完善，但是公立医院的简称往往成为漏网之鱼。百度方面以南京“皮研所”举例：医院的全称是“中国医学科学院皮肤病医院（皮肤病研究所）”，多家搜索引擎均对医院全称做到了品牌保护，但只有对“皮研所”等各种“简称”做好全面的品牌保护，才能彻底将仿冒的公立医院挡在门外。(周峰)

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