网曝多平台现侮辱英烈内容 腾讯回应：已删7千余视频

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 朱健勇）6月13日晚间，微博网友截图爆料，在腾讯旗下QQ兴趣部落、微信公众号平台等多款产品中发现侮辱英烈内容，其内容涉嫌侵犯烈士刘胡兰、董存瑞及其家属等名誉权。

6月14日下午，法制晚报根据其爆料的“QQ兴趣部落”“微信公众平台”上搜索，发现侮辱英烈内容已经搜索不到。

今天上午，腾讯发布公告，自《中华人民共和国英雄烈士保护法》施行以来，其安全团队通过平台自查以及用户举报的方式，在腾讯各个产品平台上累计删除/下架视频7 300余个，封停自媒体帐号15个，删除QQ空间信息500余条，删除公众号文章1700余篇。

发现

网友称腾讯多平台再现侮辱英烈内容

6月13日晚间，微博用户“刚子”爆料称，腾讯公司多产品、多平台存在恶搞英烈现象，其上传的3张截图显示，在腾讯旗下的产品“QQ兴趣部落”中，存在公然侮辱烈士刘胡兰的帖子，帖子中，将不雅图片与烈士刘胡兰并列出现。另外两张截图显示，在微信公众平台上某公号上，出现侮辱董存瑞、刘胡兰、黄继光的段子。“刚子”称，数十个微信公众号还大量发布。

6月14日下午，“刚子”公布了一段录屏视频，内容显示有多个微信公众号，发布了污辱董存瑞及其家属的笑话。

截至6月14日下午6点，“刚子”发的3条涉及英烈内容的爆料，转发量已超过1.6万，点赞超过1.9万。网友在评论中表示“这不是恶搞，这是无节操、无底线”，同时@相关监管部门和媒体称“一定要刹住这股怪风邪气”。

求证

侮辱英烈内容已经搜索不到

6月14日下午，法制晚报记者通过“刚子”爆料截图，分别找到了“快乐印吧”、“顺思网络”、“深圳市糗事百科”等多个公号。

其中公众号“快乐印吧”中，关于董存瑞的内容已无法搜索到，该公号6月9日的消息显示“内容违规已被删除”。而“顺思网络”“深圳市糗事百科”等公众号已经搜索不到。

同样，“刚子”在爆料视频中出现的“自在女人帮”“龙岩微生活”微信公号上的内容也不见了踪迹。

法晚记者在QQ兴趣部落上，以“刘胡兰”“邱少云”“董存瑞”等多位英烈作为关键词，搜索结果显示“没有找到相关内容”。

发布

通过自查和举报 删除下架视频七千余个

今天上午，腾讯发布《腾讯安全团队关于打击网络违法违规信息的公告》，称腾讯安全团队一直通过平台自查、用户举报等方式，持续对腾讯平台上的不良信息进行严厉打击。

公告称，近期，腾讯安全团队在微信及公众平台、QQ及QQ空间、兴趣部落、腾讯视频、天天快报等平台进一步加大打击力度，对一批违法违规信息和帐号进行了处理，2018年5月以来，腾讯安全团队累计处置关停各平台“涉赌”违规相关群组3500余个、帐号4800余个。关停“涉毒”违规相关公众帐号40余个、群组670余个；删除QQ空间信息830余条。

5月1日以来，共处置关停“色情低俗”相关违规群组1万余个、QQ空间账号1700余个。

与此同时，自《中华人民共和国英雄烈士保护法》施行以来，腾讯安全团队通过平台自查以及用户举报的方式，在腾讯各个产品平台上累计删除、下架视频7 300余个，封停自媒体帐号15个，删除QQ空间信息500余条，删除公众号文章1700余篇。

腾讯表示，互联网安全治理是一项长期的系统的工程，欢迎广大用户和平台一起维护健康的上网环境，群防群治，让网络违法、违规和不良信息无处遁形。为此，腾讯专门设立腾讯安全服务平台（https：//110.qq.com/），并设置了“腾讯举报受理中心”小程序。用户如在使用腾讯产品的过程中发现违法或不良信息，欢迎通过这些渠道进行举报。

对于举报属实的信息，腾讯安全团队将会立即进行清理。涉嫌违法犯罪的，将移交公安机关处理。

监管

抖音、搜狗曾因“侮辱英烈内容”被责令整改

《中华人民共和国英雄烈士保护法》于2018年5月1日起正式施行。其中，第二十二条明确禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神。

然而就在该法律实施后，互联网平台及旗下产品仍出现了恶搞、侮辱英烈的内容，被有关部门责令整改。

5月8日，自媒体号“暴走漫画”通过“今日头条”等平台发布了制作于几年前的一段时长58秒、含有戏谑侮辱董存瑞和叶挺两位烈士内容的短视频。

随后，今日头条于5月16日晚7点发布公告称，封禁“暴走漫画”。

6月6日，网友爆料称，今日头条旗下短视频平台抖音在搜索引擎广告投放中，出现侮辱英烈邱少云的内容，再次引发关注。

事件发生后，今日头条紧急发声。今日头条称，就搜索引擎广告投放中出现对英烈不敬的内容，向公众和英烈遗属诚挚致歉。这是非常严重的工作失误，对因此引起的社会不良影响，表示深刻的道歉和反省。

今日头条表示，该广告系公司推广团队委托北京某广告公司，在某搜索平台投放关键词竞价广告时出现的严重失误。因其未认真审核第三方提供的关键词包，发生严重疏漏，未能过滤相关内容，错误完全在自己。

法晚记者注意到，就在当天下午，北京市网信办、市工商局针对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容的问题，依法约谈查处抖音、搜狗，责令网站立即清除相关违法违规内容并进行严肃整改。