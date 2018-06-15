打假还是误伤？拼多多遭遇大量商家上门维权

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电商黑马拼多多正在陷入两难困境。

一边被质疑劣质假冒产品泛滥，一边又因为“打假”尺度不合理遭遇商家强烈反弹，大量商家上门维权。

6月13日下午，甚至有维权商家与现场安保人员发生肢体冲突，相关视频在社交媒体流传引发关注。界面新闻记者6月14日到达现场时，仍然有10多位商家守在拼多多总部楼下讨要说法，而在他们身后，还有上千人的维权群。

成立于2015年的拼多多成长飞快，如今已经是用户量过3亿、商家数超千万的超级独角兽。根据极光大数据2017年12月至2018年3月数据，拼多多DAU（日活用户数）超过京东，位列电商APP第二位。

但数据增长只是一个方面，已经暴露在巨头视野中的拼多多开始显露各种问题。如何协调好商家与用户的长远利益，是拼多多下一步的关键。

1、

王斌怎么也没想到，自己也会变成维权商家中的一员。

6月14日下午，王斌来到上海长宁区娄山关路的拼多多总部，向平台索要自己被冻结的共计9万多现金（包括7.9万多的可提现余额和1.2万保证金）。他不明白为什么自己证照齐全在拼多多经营3个多月后，却成为了“被打假”对象。

王斌平时在深圳工作。此前曾经经营过淘宝、天猫店铺，是一位电商行业的“老手”。2017年底，拼多多以电商行业“黑马”之姿进入公众视野。由于传统电商平台流量越来越贵，王斌初期就投了几万块钱，在拼多多上做了尝试。

2018年3月，王斌在拼多多上的店正式开张。他代理的是一款名为“小向导”的儿童手表，取得了小向导官方的指定授权。并取得了国家无线电设备型号核准证、产品认证书等经营许可文件。

5月24日，王斌收到了拼多多运营小二发来的产品抽检结果。被告知因为“描述不符”产品店铺被冻结，“判定为A”。判定结果分为A\B\C\D各个档位，A是最严重的级别。

判定为A的结果，就意味着王斌需要进行赔付。

赔付订单日期从2018年2月到5月的所有订单收入总和，赔付比例为订单金额的300%。涉及的冻结款项一共9万多。300%的赔付比例就是近27万元人民币。

令王斌最不能理解的是，退一步讲，如果是一个批次的产品不合格，为什么要冻结所有店近三个月的所有交易订单？目前在3倍惩罚的前提下，如果王斌想继续在拼多多上运营店铺，还需要补交上近18万的惩罚款。他质疑拼多多平台是否有权利这么做。

最让王斌无法接受的是他被判定为“描述不符”的原因：小二告诉他，是因为抽检商品的CCC标识问题和入网许可证问题。

他随即向界面新闻记者出示了贴在商品上的3C标识和入网许可证原件。表示并不能接受小二的说法。

入网证

并且拼多多通知王斌的时候只是以聊天告知的形式，并未出具任何质检报告、也没有任何第三方质检机构参与。于王斌而言，这么重的A级涉及27万元的惩罚，这样的告知方式和质检形式未免太“轻”了。

另外一位拼多多服饰卖家同样也是被判定为A，但他质疑所谓“检验报告”上的商品根本不是自家的商品、墙面有过PS痕迹、质检报告上满是马赛克。

即使平台行使判罚的权利，拼多多所做出的决策和依据并不能让这些商家信服。申诉无果，于是才有了商家聚集在拼多多总部大楼讨要说法的一幕。拼多多让商家们简单登记个人信息后，让他们回去等处理结果。

2、

王斌只是商家的一个缩影，更多的商家并未赶到现场。

事实上，从2017年下半年开始，就陆续有拼多多冻结商家货款的新闻爆出。界面新闻记者加了两个维权的QQ群，涉及的商家数量与金额均相当庞大。

两个维权QQ群

两个群都是1000多人的大群，涉及商家接近3000人：一名河南销售咸鸭蛋的商家4月底刚刚参加过拼多多秒杀的活动，5月，就有近50万的货款被冻结在拼多多这里，原因是遭受举报；群里最少的被冻结金额有1万左右的，最多的商家高达1940万，各个类目都有。

据维权商家们保守估计，被冻结金额过亿。

对于这笔资金的去向，拼多多方面的说法是，这些冻结款项都是用来赔付给消费者的。

在6月14日商家上门维权事件爆发后，拼多多在晚间发布了一份官方声明，其中再次强调，所扣除的“消费者赔偿金”，均已经全部赔付相关消费者，拼多多分文不取。

然而据王斌透露，他有直接找到一些消费者核实，对方表示自己并没有收到来自拼多多的“赔付款”。

界面新闻记者翻阅一则拼多多与商家签订的合同后发现，有一条非常隐秘的条款：当平台对商家进行惩罚后，平台有权关闭交易并对消费者进行退款，但这笔赔付金将以50年有效期的现金券形式发放给消费者。

一些商家由此质疑拼多多假赔付，真圈钱。

而另一方面，“3亿人都在用的拼多多”，正在用一掷千金的手法打造品牌知名度。

2018年夏，拼多多抢下央视世界杯直播赛前广告位。早在2017年12月21日，央视就举办了世界杯全媒体广告资源发布会。当时，上百家企业齐聚争夺广告资源。仅央视世界杯首批广告资源官方赞助商的标底价格，就高达35.62亿元。

最近的热门综艺里几乎都有拼多多的身影。从最近大热的《创造101》、到《极限挑战》、《中国新歌声》、《非诚勿扰》、《我是大侦探》等，都是当下最火爆、最受关注的国民综艺。大手笔的营销需要强大的资金流作为后备力量。

3、

从2018年开始，拼多多也加快了盈利的步伐。

早期时，拼多多靠“免费”吸引商家入驻。说是0元入驻，但商家已经习惯了拼多多现在千分之六的交易额抽成，这是由拼多多越来越强势的平台定位决定的。

另外消费者不知道的是，为什么拼多多上有大量便宜到无法想象的商品，本质上是拼多多利用种类繁多的“秒杀”和广告位置与商家博弈来的。

秒杀规则

和其他商家一样，王斌刚开始运营店铺找亲戚朋友凑了20多万，在拼多多的平台上做生意。最开始买直通车花了5万左右，用了不到一个月时间。小二推荐活动，他就主动去参与，马上上。这样运营下来，很快就做到了类目前十。

比如拼多多会要求参与秒杀的商家以击穿成本价的价格上货，一般是成本价的5-6折。大首页要亏损5万起步，有些时候甚至需要竞价。女版首页13-15的位置，亏损2-5万起。由于运营小二常年在行业中，所有类目的真实底价都逃不过小二的眼睛。

但商家还愿意打折参与的逻辑在于，靠大促清库存、带量、打口碑，然后提高转化和留存到自己的店里，再靠常规运营时的利润赚钱。秒杀时，商家的流量会被引爆，正常一天可以出1000-3000单，品牌商参与秒杀大促的时候，一天可以出1-2万单。

就这样，品牌商为了长远收益愿意亏本参与活动；拼多多每天的秒杀活动有上百场，参与活动同时要交保证金，小型是5000，大型活动是5万。平台靠着保证金、品牌亏本带来的巨大流量飞速成成长。

王斌4月份参与了两次秒杀。5月是他的门店收获的季节，却出现这样意外，保证金连同订单款直接被冻住了，那笔拼多多承诺15天退的5万元保证金都被僵住了。

同时，平台上的罚款和规则也变得越来越严苛。

常规的罚款包括但不限于：延迟发货或者虚假发货，物流24小时不更新后果很严重，如果你没货的情况下，一单处罚3元，物流不更新处罚10-30元。

深圳的另一个商家，因为表带的颜色和图片有一点不符，被罚款10万元。

这次令王斌和其他商家不解的是，之前参与品牌秒杀时，曾经给小二发过样品。样品通过之后，才能参与秒杀活动。同样的商品，难道秒杀时候合格，到现在却不合格了？

品牌商曾经诉诸工商局等行政机构，但得到的回复均是，要按照合同纠纷处理。

昨日下午，拼多多就商家的维权做出了回应，称在13日就到公司聚集的14名问题商家中，7家存在售假情况，6家存在商品描述不符情况，1家存在虚假发货情况。相关事实已经平台初审、复核程序核查，证据确实。

在官方声明中，拼多多表达了对假货治理的决心。但如何实现这种决心，还需要更合理的方式。

王斌的感觉是，平台把他们养大，到快要收获的时候，突然抽走了一切。

（应采访对象要求，文中商家王斌为化名）