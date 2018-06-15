学信网将关停学历查询接口 或与百行征信有直接关系

原标题：重磅！学信网将关停学历查询接口，消金机构仅剩两周时间应对危机

来源：新流财经

微软雅黑;">摘要：

未来不仅学信网的学籍、学历数据，还有身份证信息、社保、公积金等多项数据，都可能在规范之列，这就需要金融机构提前做好相关准备。

日前，新流财经获悉，某银行内部通知消息称，学信网将在6月底全面停止现有学历接口的查询，正式通知或将于6月中下旬发出。

随后另一银行高管在与学信网核实后表示，学信网的学籍查询入口也将在6月底暂时关闭。

此外，经新流财经进一步从业内了解，除部分传统银行收到相同内容的通知外，国政通、鹏元、百融等几家可进行学籍、学历查询的通道也已相继通知相关消金机构暂停提供学籍、学历查询服务的消息。

“不是这些代理商不能做了，是没有数据源了。”某持牌机构人士称。

“上周就有几个股份制银行在找学信网外的学历信息查询渠道了，他们也是得到了学信网的通知。”某征信服务机构人士透露，学信网关闭查询接口的消息一出，部分银行立即展开了积极动作，一边进行业务影响评估，一边通过外部渠道从已有的存量数据中寻求学历信息。

至于学信网此次即将关闭查询接口的原因，上述银行高管则透露，是因为学信网不能提供增值服务。更多从业者认为，此次事件与百行征信有直接关系，后续学信网或将数据接入百行征信。

但在当下，学信网若在6月底完全关闭数据查询接口，此次影响范围将远远超出消费金融领域，尤其将波及传统银行信用卡业务。

“学历信息是信用卡发卡策略中最重要的信息维度，”一位具有丰富信用卡业务经验的消金机构负责人表示，由于学历是银行业金融机构对借款人工作类型、工作年限、收入等情况的重要判断依据，失去这项信息验证，将直接影响授信额度。

“很多信用卡中心一般有2成左右是依靠学历核准的，少了学历信息就相当于少了一个可以核准20%客户的手段。”某银行机构出身的风控人士补充道。

另外，对消金机构来说，学信网数据接口暂停也有类似的影响。针对学籍、学历信息在不同金融机构的风控规则中的权重不同，金融机构会在获客准入、额度审批、风险控制等方面受到大小不等的影响。

例如，所有金融机构的学生贷款类的产品就将受到非常大的冲击。

距离月底仅剩两周时间，伴随着学信网接口关闭倒计时，越来越多收到通知的金融机构人士感到异常焦虑。

事实上，学历数据的缺失，导致部分金融机构需要调整其策略，“调整时间肯定是够的，只是调整后效果如何就还把握不准。”一位互金人士透露，学历是其平台开展消金业务的强变量。对这场突然的变故，他很是担心。

“学历信息以后一定是会输出的，只是方式不确定。”上述银行高管则相对冷静，他认为在学信网彻底关闭接口前的缓冲期结束后，一定会出现新的解决方案。

业内人士分析，如果消息属实，金融机构会在学信网接口关闭前用一套自己的评估模型替代学信网的数据。

不过，在学信网关闭学籍、学历信息的查询接口后，金融机构也可以让借款人手动查询，自行提交相关信息，只是在效率和用户体验上大大下降。

相比之下，一些金融机构寄希望于寻找外部渠道的存量学历数据，实际上更难获得与学信网数据等同的效果。

其实，现阶段的金融机构为此所作的努力，都是为了在学信网数据正式确定官方输出方式之前，找到一个安全度过等待期的方式。

在金融行业监管收紧的大趋势下，数据查询被规范只是迟早的事情，可以推测，未来不仅学信网的学籍、学历数据，还有身份证信息、社保、公积金等多项数据，都可能在规范之列，这就需要金融机构提前做好相关准备。