牛津教授筹建世界首个区块链大学 有望获批授予学位

新浪科技讯 北京时间6月15日上午消息，《比特币电讯报》（CoinTelegraph）报道称，牛津教授组成一个团体，他们准备组建世界首个区块链大学，希望获得批准在欧洲授予学位。

教授团队认为，区块链技术和智能合约可以改变高等教育传统架构，让它变得更民主。区块链大学会按照牛津、剑桥的传统课程授课，架构也与大学一样，但是专注于个人辅导，学生可以在线上学习，也可以在线下学习。大学不会看重地理区域，它会超越地方和国家的限制，成为一个“无边界”的学术社区。

白皮书指出，全球大学受到众多问题的影响，比如费用太高、官僚主义盛行、管理成本不低、教师工作不稳定且薪酬不高，区块链大学可以解决当中的许多问题。

因为引入了区块链技术，数据不可修改，学生无法伪造学术记录，智能合约会对学生进行自动考勤，学分是多少、有没有提交学术报告，这些都可以用智能合约记录。

目前团队已经提交申请，希望能在欧盟获得学位授权资格，而且他们还提交一套清晰的方案，对全面认证进行解释。

申请是由Woolf Development的幕后团队提交的，Woolf准备在2018年秋天开始设立第一个区块链大学，名叫Ambrose。按照提议，学生每周要上2个教程的课，8周一个学期，一年有3个学期，每个教程收费约为400美元，每年48个教程，总计费用1.92万美元，不考虑奖学金。

白皮书称该项目相当于面向学生的“学位课程Airbnb”，对于导师来说，它是一个去中心化、非盈利、民主社区，区域链技术可以保证合约的稳定性，让学生完成整个课程的学习。(星海)