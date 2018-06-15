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美政府机构向法官提要求 希望将虚拟货币视为商品

美政府机构向法官提要求 希望将虚拟货币视为商品
2018年06月15日 09:00 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月15日上午消息，美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，简称CFTC）向一名联邦法官提出要求，希望法官将一种模糊的虚拟货币（名叫My Big Coin）划入商品范畴，让它监管，委员会认为这种虚拟货币与贵金属（比如黄金）没有什么不同。

　　1月份，CFTC向科技企业家兰德尔·卡特（Randall Crater）和My Big Coin Pay有限公司发起诉讼，认为他们涉嫌欺诈。美国波士顿法官瑞安·祖贝尔（Rya Zobel）问CFTC律师，CFTC的监管范围是怎样的。

　　CFTC律师约拿·麦卡锡（Jonah McCarthy）将虚拟货币与黄金及其它贵金属类比，他认为，按照美国商品交易法（Commodity Exchange Act）对商品的宽泛定义，应该将虚拟货币视为商品。麦卡锡称：“这个概念并不复杂，它只是一种数字替代品，用来替代黄金等商品。”

　　然而卡特的律师凯瑟琳•库珀（Katherine Cooper）认为，My Big Coin在交易时没有使用期货合约，所以不在CFTC的监管范围之内，CFTC无法发起诉讼。她认为CFTC超出了自己的职权范围。

　　祖贝尔追问双方虚拟货币是怎样运行的。法官没有匆匆认同卡特一方的看法，撤销此案，不过她说自己会深入考虑。祖贝尔法官称：“我会尽快做出决定。”(星海)

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