小米6月25日招股 料7月9日CDR挂牌7月10日港交所挂牌

新浪科技讯 北京时间6月15日上午消息，据香港经济日报报道，首家同股不同权新经济股小米准备出台，小米创始人雷军将于本月23日在港亲身主持全球发售新闻发布会，按一般程序，小米于紧随其后的交易日，即本月25日开始公开招股。

小米临近招股，本地11间券商已提前准备约1，550亿港元弹药供投资者作孖展认购，有券商更指已有意向客提早预留逾百亿港元额度；银行与券商亦各出奇招吸引投资者，除免按金、手续费等优惠外，个别更会赠送小米手环作招徕（详见表）。

目前小米在中港两地同时申请上市，中证监昨披露小米更新版CDR（中国存托凭证， Chinese Depository Receipt）招股说明书，CDR占发行总规模的比例将不低于50%，另占发行后总股本的比例不低于7%。CDR发行将采用询价方式，按与港股孰低的原则定价；换言之，CDR发行价不会高于港股，按惯例，两地发行价应相同。

以现时券商对小米650亿至940亿美元估值计算，小米于中港两地将分别集资各约50亿美元（约400亿港元）。据市场消息，小米也将于23日举行的发布会上公布CDR发行细节。而本港的公开招股期为本月25日至28日。

下月9日先上CDR 翌日港挂牌

按照招股日程，如上交所CDR上市细则安排能够配合，小米极大可能于下月9日在上海发行CDR挂牌，翌日于港交所挂牌。

券商正为小米摩拳擦掌，提早预留巨额孖展额度供认购外，有券商以4免（免按金、认购费、免孖展息及免入钱的100%孖展）力吸新客；亦有券商拟向新开户客送价值199元的小米手环。

中国金洋投资部总监黄永明昨表示，为吸引新客户不惜蚀本抢攻，因1个月拆息已连升13天，昨报1.6厘的近10年新高，该行的零息招徕是加码优惠。

券商：孖展免息 仅限小额认购

但业界提醒，券商打免息牌，普遍限小额认购，如辉立证券只向认购廿万港元或以下的客户提供免孖展息；中国金洋更限在10万港元。辉立证券企业融资副经理陈英杰指，客户对首只同股不同权股感兴趣，但亦关注市传其于6月25日到28日招股、7月10日挂牌；冻结孖展息12日，较一般约7天多，令成本骤增。

信诚证券联席董事张智威表示，若认购500万港元，孖展息1.88厘，12天利息开支逾3，000港元，较7天冻息1，800港元，多近1，300港元；申请100万港元的孖展息则多约258港元。