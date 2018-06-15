Facebook修改审计委员会章程：将加入隐私与安全内容

新浪科技讯 北京时间6月15日早间消息，Facebook董事会正在扩充审计委员会的章程，该委员会由前白宫办公厅主任厄斯金·鲍尔斯（Erskine Bowles）主持，新章程的内容将涵盖包括数据隐私、社区安全和网络安全在内的风险监督责任。

此举在很大程度上是表面功夫，因为Facebook的审计委员会已经承担了上述责任，修改章程的目的是向股东重申，该公司正在认真对待社会责任问题。

鲍尔斯指出，“Facebook自上市以来成长显著，审计委员会在其中的作用也大幅增加，特别在风险监督管理方面。为了如实反映这一点，董事会更新了委员会章程，以阐明委员会如何发挥作用，并对公司发展中出现的其它问题——特别是在隐私和数据使用、社区安全和安保、以及网络安全方面的事项——加以描述。

Facebook董事会的审计委员会将更名为审计和风险监督委员会，成员包括鲍尔斯，风险资本家马克·安德森，前美国运通首席执行官肯·切诺尔特（Ken Chenault）和前奥巴马经济顾问杰夫·赞茨（Jeff Zients）。

其他Facebook董事包括首席执行官马克·扎克伯格，首席运营官雪莉·桑德伯格，风险资本家彼得·泰尔，Netflix CEO里德·黑斯廷斯，以及比尔和梅林达·盖茨基金会的首席执行官苏·戴斯蒙德·海尔曼（Sue Desmond Hellman）。

大多数上市公司要求董事会下设审计委员会，用以监督财务报告、信息披露和风险。(斯眉)