网络医疗广告套路太多 消费者讲述就医被坑经历

网络医疗广告套路太多迷人眼

消费者讲述按网上搜索就医被坑经历

来源：法制日报

□ 本报记者 杜晓

□ 本报实习生 张国庆

距离魏则西事件的发生已过去两年时间。近日，搜索引擎医疗广告再次引发关注。据相关媒体报道，“存在搜索公立医院时出现民营医院、搜索疾病名称时出现多个广告、搜索到的医院存在术中加价等问题”。

为了进一步了解有关情况，记者采访了一些消费者，他们向记者讲述了自己的亲身经历。

医疗广告影响获取信息

薛琪（化名）是天津外国语大学的大二学生，前段时间，她因为牙疼，于是想通过搜索引擎找一家合适的口腔医院，但是在搜索过程中总会弹出一些医疗广告，而且有些排名靠前的医院并不是出名的公立医院，而是费用较高的私立医院。

“我搜索时，页面会出现一些私营的比较贵的口腔诊所，这样就会导致我搜索不到想要的医院信息。而且，我感觉搜一些比较好的公立医院时获得的信息不多。”薛琪说。

另外，薛琪还发现，在搜索过程中，医疗广告影响到了有效信息的获取。

“本来关于有些医院的有用信息就不多，我一点开发现有些还是广告，我就没有兴趣继续在网上搜索了。医疗广告很影响我获取信息。”薛琪说。

薛琪告诉记者，搜索时遇到的医疗广告很多都不是正规公立医院的广告。

“感觉一般公立医院都是不打广告的，我搜索口腔医院，如果弹出来的是价格较贵的私立医院，要想知道这家医院怎么样，就得去其他地方看一下点评才知道。”薛琪说。

薛琪还透露，在查询医院的收费情况时，具体明确的价格信息不多。

“我主要想看看价格贵不贵，但是网上都没有给出具体的价格。有些医院在网上搜索出的具体信息较少，有用的就那么几条。”薛琪说。

前期病症强行做手术

林浩（化名）是北京邮电大学的学生，去年10月，他因感觉身体不舒服在网上搜索相关病症，弹出的页面很多，如“医生答疑”“在线解答”“免费咨询”等。

由于迫切想知道自己的身体状况，林浩随便点开了某医院的网站，很快便有在线医生找他交流。

“我随便点开了一个网站，没想到在线医生的回复还挺快，于是我咨询了几个相关问题，但明显感到这名医生的回答并不专业，给出的回答也很含糊。最后，他建议我先到他们医院做个检查，这样才能作出准确判断。我询问了一下价钱，他说一百多元。我想着在医院花一百多元做个检查也不算贵，于是就同意了。”林浩说。

随后，这名医生与林浩交换了联系方式。很快，这名医生便告诉林浩，已经在网上给他报名，并告知了他去医院就诊的时间。

在约定时间，林浩到达该医院，但医院的环境和氛围让他产生了怀疑。

“看到这家医院的外观，我就有一点怀疑：太小了，与想像中的医院不太一样，而且也没有传说中的那么多病人。”林浩说。

考虑到时间因素，林浩还是决定在该医院先做检查。在前台护士的指引下，林浩找到对应医生，询问一些问题后，医生便让两名护士带林浩去做检查。

“就这样，我被稀里糊涂地带着做了不少检查，由于欠缺医学知识，我也不知道哪些检查是必要的，哪些是不必要的。反正就是听人家的安排。”林浩说。

检查结果很快就出来了，医生告诉林浩，他的病情有些严重，需要尽早做手术。

林浩想先与父母商量后再作决定，但最终被这名医生说服。

林浩询问了手术费用，这名医生称有三种价格的手术，并介绍了三种价位手术的不同。

听完后，林浩心中有所顾虑，便向医生说自己没有钱支付，这名医生说可以自掏腰包给林浩先行垫付。最终，林浩被说服，选择了中间价位的手术。

林浩做完手术过后，本打算在医院住一晚，但医院称不提供伙食，住院也要交费。

无奈之下，林浩被护士带着去交费，却发现需要交费的项目很多。

“这个时候有一堆项目的费用要交，我头都大了，再加上担心自己的病情，根本没时间没心情细看，于是一股脑把自己仅有的钱交了大半部分。”林浩说，“手术过后要打点滴，这个时候护士又来找我在账单上签字，说是打点滴的费用。交待了一些注意事项后，护士便下班了。”

回到学校，林浩本以为身体好转便可以了，却被医生告知要每天去医院换药。

“我当时也以为就是简单的换药，去了才知道换药前还要做雾化，换药后要打点滴，还有什么红光照射。这些都需要钱，甚至打点滴时的床位费也要收，那个红光照射一个小时就要一千多元。”林浩说。

林浩并不愿意接受红光照射，但护士说，术后前几天必须得做，要根据恢复情况再决定是否可以取消这一项，林浩只好照做。

后来几天，林浩多次试着拒绝接受红光照射，但都被护士说服了。

“我每天都想拒绝那个红光照射，但每次都失败。当时我耳根子软，护士说几句我就服从了。”林浩说。

就这样，林浩每天都被要求进行多个治疗流程，前后总共花了至少1.5万元。

林浩告诉记者，他后来上网查询这家医院，发现有些网友也称自己被骗了，还有人分享被骗的经历。

事后，林浩了解了一些与自己病症相关的知识，发现自己的病症只是前期病症，还未到需要做手术的阶段。

“现在去搜索那家医院的名字，都找不到了。对网上的医院广告一定要慎重。”林浩说。

手术台上加价吓跑患者

“为这件事，我气了好几天。”家住江苏省南京市的患者赵诚（化名）告诉记者，她在网上搜索到一家医院，却被这家医院给坑了。

当谈及如何搜到这家医院时，赵诚说：“当时搜索出来的结果排名靠前的就是这家医院，而且这家医院的名字听着也靠谱。”

随后，赵诚便去了这家医院，一开始觉得医院环境还不错，并未发现有什么问题，但她检查完后花费800元左右，医生说还需交纳其他费用。“我检查完花了800多元，医生让我再交1.3万元。”赵诚说。

赵诚告诉记者，这家医院的医生对她的个人情况问得十分详细，比如买的房子有多大、老公从事什么工作、月收入多少、家里有几辆车、存款有多少等。

与较为高昂的费用相比，更让赵诚后怕的是另一件事。

“最可怕的不是钱，而是手术过程中加价。我在医院遇到一名女孩子，她告诉我，她在做手术时，医生要求加钱。最后，住三天院花了6.8万元。医生会说，手术中还有其他问题，可以帮你做，但是要加钱。”赵诚说。

了解到这些情况后，赵诚赶紧把手术押金退掉了。

“尽管手术押金退了，但是检查费被坑了，别太相信网上推荐的医院，也千万不要去这些民营医院。”赵诚说。