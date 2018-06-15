新浪科技> 互联网 > 正文

网络医疗广告套路太多 消费者讲述就医被坑经历

网络医疗广告套路太多 消费者讲述就医被坑经历
2018年06月15日 07:11 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　网络医疗广告套路太多 消费者讲述就医被坑经历

　　网络医疗广告套路太多迷人眼

　　消费者讲述按网上搜索就医被坑经历

　　来源：法制日报

　　□　本报记者 杜晓

　　□　本报实习生 张国庆

　　距离魏则西事件的发生已过去两年时间。近日，搜索引擎医疗广告再次引发关注。据相关媒体报道，“存在搜索公立医院时出现民营医院、搜索疾病名称时出现多个广告、搜索到的医院存在术中加价等问题”。

　　为了进一步了解有关情况，记者采访了一些消费者，他们向记者讲述了自己的亲身经历。

　　医疗广告影响获取信息

　　薛琪（化名）是天津外国语大学的大二学生，前段时间，她因为牙疼，于是想通过搜索引擎找一家合适的口腔医院，但是在搜索过程中总会弹出一些医疗广告，而且有些排名靠前的医院并不是出名的公立医院，而是费用较高的私立医院。

　　“我搜索时，页面会出现一些私营的比较贵的口腔诊所，这样就会导致我搜索不到想要的医院信息。而且，我感觉搜一些比较好的公立医院时获得的信息不多。”薛琪说。

　　另外，薛琪还发现，在搜索过程中，医疗广告影响到了有效信息的获取。

　　“本来关于有些医院的有用信息就不多，我一点开发现有些还是广告，我就没有兴趣继续在网上搜索了。医疗广告很影响我获取信息。”薛琪说。

　　薛琪告诉记者，搜索时遇到的医疗广告很多都不是正规公立医院的广告。

　　“感觉一般公立医院都是不打广告的，我搜索口腔医院，如果弹出来的是价格较贵的私立医院，要想知道这家医院怎么样，就得去其他地方看一下点评才知道。”薛琪说。

　　薛琪还透露，在查询医院的收费情况时，具体明确的价格信息不多。

　　“我主要想看看价格贵不贵，但是网上都没有给出具体的价格。有些医院在网上搜索出的具体信息较少，有用的就那么几条。”薛琪说。

　　前期病症强行做手术

　　林浩（化名）是北京邮电大学的学生，去年10月，他因感觉身体不舒服在网上搜索相关病症，弹出的页面很多，如“医生答疑”“在线解答”“免费咨询”等。

　　由于迫切想知道自己的身体状况，林浩随便点开了某医院的网站，很快便有在线医生找他交流。

　　“我随便点开了一个网站，没想到在线医生的回复还挺快，于是我咨询了几个相关问题，但明显感到这名医生的回答并不专业，给出的回答也很含糊。最后，他建议我先到他们医院做个检查，这样才能作出准确判断。我询问了一下价钱，他说一百多元。我想着在医院花一百多元做个检查也不算贵，于是就同意了。”林浩说。

　　随后，这名医生与林浩交换了联系方式。很快，这名医生便告诉林浩，已经在网上给他报名，并告知了他去医院就诊的时间。

　　在约定时间，林浩到达该医院，但医院的环境和氛围让他产生了怀疑。

　　“看到这家医院的外观，我就有一点怀疑：太小了，与想像中的医院不太一样，而且也没有传说中的那么多病人。”林浩说。

　　考虑到时间因素，林浩还是决定在该医院先做检查。在前台护士的指引下，林浩找到对应医生，询问一些问题后，医生便让两名护士带林浩去做检查。

　　“就这样，我被稀里糊涂地带着做了不少检查，由于欠缺医学知识，我也不知道哪些检查是必要的，哪些是不必要的。反正就是听人家的安排。”林浩说。

　　检查结果很快就出来了，医生告诉林浩，他的病情有些严重，需要尽早做手术。

　　林浩想先与父母商量后再作决定，但最终被这名医生说服。

　　林浩询问了手术费用，这名医生称有三种价格的手术，并介绍了三种价位手术的不同。

　　听完后，林浩心中有所顾虑，便向医生说自己没有钱支付，这名医生说可以自掏腰包给林浩先行垫付。最终，林浩被说服，选择了中间价位的手术。

　　林浩做完手术过后，本打算在医院住一晚，但医院称不提供伙食，住院也要交费。

　　无奈之下，林浩被护士带着去交费，却发现需要交费的项目很多。

　　“这个时候有一堆项目的费用要交，我头都大了，再加上担心自己的病情，根本没时间没心情细看，于是一股脑把自己仅有的钱交了大半部分。”林浩说，“手术过后要打点滴，这个时候护士又来找我在账单上签字，说是打点滴的费用。交待了一些注意事项后，护士便下班了。”

　　回到学校，林浩本以为身体好转便可以了，却被医生告知要每天去医院换药。

　　“我当时也以为就是简单的换药，去了才知道换药前还要做雾化，换药后要打点滴，还有什么红光照射。这些都需要钱，甚至打点滴时的床位费也要收，那个红光照射一个小时就要一千多元。”林浩说。

　　林浩并不愿意接受红光照射，但护士说，术后前几天必须得做，要根据恢复情况再决定是否可以取消这一项，林浩只好照做。

　　后来几天，林浩多次试着拒绝接受红光照射，但都被护士说服了。

　　“我每天都想拒绝那个红光照射，但每次都失败。当时我耳根子软，护士说几句我就服从了。”林浩说。

　　就这样，林浩每天都被要求进行多个治疗流程，前后总共花了至少1.5万元。

　　林浩告诉记者，他后来上网查询这家医院，发现有些网友也称自己被骗了，还有人分享被骗的经历。

　　事后，林浩了解了一些与自己病症相关的知识，发现自己的病症只是前期病症，还未到需要做手术的阶段。

　　“现在去搜索那家医院的名字，都找不到了。对网上的医院广告一定要慎重。”林浩说。

　　手术台上加价吓跑患者

　　“为这件事，我气了好几天。”家住江苏省南京市的患者赵诚（化名）告诉记者，她在网上搜索到一家医院，却被这家医院给坑了。

　　当谈及如何搜到这家医院时，赵诚说：“当时搜索出来的结果排名靠前的就是这家医院，而且这家医院的名字听着也靠谱。”

　　随后，赵诚便去了这家医院，一开始觉得医院环境还不错，并未发现有什么问题，但她检查完后花费800元左右，医生说还需交纳其他费用。“我检查完花了800多元，医生让我再交1.3万元。”赵诚说。

　　赵诚告诉记者，这家医院的医生对她的个人情况问得十分详细，比如买的房子有多大、老公从事什么工作、月收入多少、家里有几辆车、存款有多少等。

　　与较为高昂的费用相比，更让赵诚后怕的是另一件事。

　　“最可怕的不是钱，而是手术过程中加价。我在医院遇到一名女孩子，她告诉我，她在做手术时，医生要求加钱。最后，住三天院花了6.8万元。医生会说，手术中还有其他问题，可以帮你做，但是要加钱。”赵诚说。

　　了解到这些情况后，赵诚赶紧把手术押金退掉了。

　　“尽管手术押金退了，但是检查费被坑了，别太相信网上推荐的医院，也千万不要去这些民营医院。”赵诚说。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有