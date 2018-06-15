影业公司解散发行团队 BAT夹击下传统宣发夹缝求生

原标题：多家影业公司解散发行团队BAT夹击下传统宣发夹缝求生

■本报记者 谢若琳

日前，有报道称，包括星美影业、众合千澄、恒业影业在内的多家公司都于近期解散了发行业务。

6月14日，恒业影业相关负责人在接受《证券日报》记者采访时否认了这一消息。不过据了解，恒业影业的驻地发行团队，集中前往北京、福州两地办公。

“未来都得给BAT打工，”一位熟悉传统发行的业内人士告诉记者，互联网宣发造成的冲击，远比想象来的更猛烈。”

据相关媒体报道，2018年起多家电影公司已经开始调整收缩自身发行业务，其中包括星美影业、众合千澄、恒业影业等公司。拥有影城资源的星美影业，以及众合千澄影视在近期已经解散了其发行团队，恒业影业则解散了除北上广深四城以外的其他地区发行团队。

恒业影业方面告诉《证券日报》记者，“我们发行团队的建设始终是一支覆盖全国各省、渗透至五、六线城市的发行团队，并没有解散除北上广深四城外的其他地区的发行队伍。此外，根据市场形势的变化，我们对发行结构做了一些调整，在巩固地面发行能力的基础上，进一步增强了和院线影管的沟通合作。”

而星美影业方面，始终未给予回复。

不可否认的是，在传统的发行方式已经很难适应如今的电影市场。一方面，互联网宣发具备大数据分析、传播速度快、渠道优势鲜明等多方面优势，在双方正面PK时步步为营；另一方面，电影市场寡头垄断，大制片厂通常配有自己的宣发团队，中小企业很难从中获得优质资源。

传统发行公司面临洗牌。其中，最负盛名的就是地网发行，就是各电影发行商驻扎在各院线的销售人员，而他们的最终目标是提高所负责院线对该电影的院线拍片率。这种模式始于光线盛于乐视，曾风靡一时。在此之前，中小型发行公司能力有限，即使无法达到地网密度，也都在重要城市安扎了发行人员。

但是，2015年以来，票务平台逐步走向成熟，尤其是2017年，淘票票、猫眼等平台，成为当年宣发行业的黑马，表现十分突出。此外，腾讯的企鹅影业、爱奇艺也开始涉足这一环节。

淘票票总裁李捷曾对《证券日报》记者表示，互联网宣发平台能为片方提供更精准的用户画像，也可以根据检测到的热点话题，随时调整宣传方向。

大数据时代，传统发行团队溃不成军。一位北方院线的影城经理告诉《证券日报》记者，现在根本不需要地推人员，尤其是在线选座之后，发行终端很难影响观众选择和影院排片了。

“一方面，市场空间被进一步挤压。直营院线及一、二线城市票房比较大的影院，包括推广需求在内的各方面都很饱和，根本没有渗透的可能。此前，我们专攻加盟影院的市场，最近两年也越来难做了。”一位发行业资深人士表示，另一方面，闲时人员成本不断提高，监管的难度也很大。

“在这样的背景下，很多涉及宣发的影视公司，开始动了砍掉业务线念头。”他进一步表示。