摩拜ofo哈罗免押金不带北京玩 大数据演算解开玄机

原标题：摩拜ofo哈罗免押金不带北京玩大数据演算结果解开玄机

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■本报见习记者 李乔宇

共享单车免押金大战正酣。

摩拜单车、ofo、哈罗单车3家共享单车运营商在免押金战略上你方唱罢我登场，大有一番“三国鼎立”的态势。但在共享单车免押金的“热闹”背后，共享单车最重要的服务城市之一北京似乎却难以享受到此番免押金福利。

事实上，经过行业洗牌，目前北京的共享单车市场主要由摩拜单车以及ofo两家争鸣，但二者的免押金政策均未能惠及北京。具体来看，摩拜单车方面目前开启的百城免押金计划主要覆盖二、三线城市；ofo保留的5家免押金城市覆盖上海、广州、深圳等地区，在北上广深四个一线城市中，唯独北京缺席。

唯有哈罗单车方面实行有条件全国免押金，但身在北京的《证券日报》记者注意到，哈罗单车在北京的投放量明显小于摩拜单车以及ofo。以北京海淀区西直门地区为例，记者打开哈罗单车app发现，附近仅显示有两处单车位置标记；而同一时间，摩拜单车app显示在西直门地区附近有十余量单车可供使用，ofo的app亦显示有数十辆可用单车在西直门附近。

《证券日报》记者就此向摩拜单车发送采访邮件，但截至发稿尚未得到回应，又向ofo相关负责人询问免押金政策北京缺席一事，但未得到直接回应。

北京市场因素或是部分共享单车运营商免押金政策缺席的重要原因之一。在经济学家宋清辉看来，北京的共享单车市场已经经过了充分的开发，目前市场趋于饱和，如是背景下加大优惠力度从扩展市场方面来说意义不大。《证券日报》记者亦注意到，相对于二、三线城市的共享单车市场“蓝海”，北京地区的共享单车市场已俨然成为一片“红海”。

数据显示，截至今年4月底，北京市尚在运营的共享自行车企业有10家，运营共享自行车总数在190万辆左右。比较2017年9月份最高峰时的235万辆，北京市运营的共享自行车总量下降约19%。目前局部地区共享单车测算活跃度为50%，仍有一半处在闲置状态。

此外，上海社科院互联网研究中心首席研究员李易在接受《证券日报》记者采访时表示，这很可能是由大数据演算结果决定的，换句话说，经过共享单车运营商的精准测算，免押金与否不会改变北京消费者对于共享单车的使用意愿。

从另一方面来看，成本或同样成为北京缺席共享单车免押金福利的原因之一。宋清辉对《证券日报》记者指出，由于北京市场的用户基数较大，开放免押金的模式或将增加共享单车运营商的管理成本。李易进一步对记者谈到，由于共享单车在北京的投放规模较大，一旦开放免押金，减少对于用户的约束，车辆的维修成本以及共享单车的交通维护成本或将进一步增长。

此外，李易特别指出：“北京和全国其他地方都不一样，北京具有特殊的政治意义，监管要求要更强。”李易坦言，“因此共享单车运营商或许也希望押金模式能够对共享单车的使用增加一些约束力，避免节外生枝”。

但北京缺席共享单车免押金福利的窘迫或许不会一直持续。“免押金是大势所趋。”宋清辉对记者直言，“未来共享单车免押金仍有望覆盖北京市场” 。但在李易看来，免押金模式的全面推广还亟待信用体系的完善，其认为目前来看部分共享单车运营商使用的信用体系管理制度普及率及社会认可度仍有待加强。