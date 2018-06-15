抖音“抖出”问题背后：内容平台用户越多责任越大

近日，暴走漫画因亵渎英烈刚被查处，抖音、搜狗又顶风作案，有网友称，抖音平台在搜狗搜索引擎广告投放中，出现侮辱英烈的内容。随后，北京市网信办、市工商局就针对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容问题，依法联合约谈查处了抖音、搜狗，责令网站立即清除相关违法违规内容并进行严肃整改。

今年以来，已经有多个网络内容平台出现了类似内容触碰社会道德底线的问题，而此次爆出问题的抖音也并非初犯。事实上，拥有数亿用户的抖音也才上线一年多，很显然，在快速发展过程种，抖音抖出了一些问题。

可以看出，近期内容出问题的平台大都是近年来涌现的新媒体平台，凭借互联网及技术的发展，通过模式创新，加上人口红利，这些新兴的网络内容平台快速崛起，然而对内容的管理却没有及时跟上。

固然科技和网络的快速发展降低了内容创作门槛，给内容平台及创作者带来发展机遇，但同时也给一批“问题内容”提供了传播渠道，一批内容平台在享受快速增长获得商业利益的时候，显然对内容的把关要滞后于业务发展。

毋庸置疑的是，对于内容平台而言，内容的把关是绝对高于商业利益的。任何国家或社会都无法容忍一个内容无底线无节操的平台肆意发展。相比其他行业，内容平台显然更需要重视起产品对于社会价值观的影响，以及如何在商业利益和社会责任之间求得平衡。

回到抖音身上。不久前，抖音宣布其国内的日活用户突破1.5亿，月活用户超过3亿。而极光大数据显示，抖音的用户年龄主要分布在20至29岁之间，占比达60.7%，其中，19岁及其以下用户占20%。从这点来看，抖音用户人群中未成年人的比重，几乎要高于大多数互联网产品。

正因此，作为互联网内容平台，对其产品的把控要比其他企业更多一份责任，就是内容底线的把控，引导用户特别是未成年用户往正确的价值观上靠拢。

事实上，很久以前，一些知名跨国企业就提出过三个底线，即在股东责任、社会责任、环境责任三者之间找到一个平衡点，这一观点落实到内容平台身上同样成立，内容平台绝不能因为过于追求商业利益而忽视了社会责任。

欣慰的是，我们也看到了抖音等平台的整改，跟暴走漫画一样，抖音也于近期做出了整改，抖音于6月11日发布消息称，5月份共封禁了2万多个涉及色情、谩骂、造谣等不良行为的账号。抖音虽然希望向外界释放自己在改变的信号，但能否真正从根本得到改观，在商业利益和社会责任、道德之间求得良好的平衡依旧有很长的路要走。

落实到具体措施上，内容平台的封杀不良账号显然不够，一个最基本的要求就是，对内容的监管不能事后监管，而应该防患于未然，如何让这两万多个账号无法形成气候才是根本。其次，作为内容平台，内容获取层面来说，无论是主动发布还是被动发布，背后都是内容平台自己开放了渠道，既然自己开放了渠道，享受了大量用户自发上传内容带来的流量，那就有义务对这些内容进行监管，而不能推卸说这是用户个人行为。最后，平台用一系列算法和人为监管来把控内容，算法固然能提高效率，但算法绝不能一味迎合部分用户的低级趣味，而是应该在正确价值观的引导下给用户进行合适的内容推荐。