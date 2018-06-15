Facebook公共政策副总裁离职 供职超过十年

新浪科技讯 北京时间6月14日凌晨消息，据科技媒体CNET报道，Facebook主管全球沟通与公共政策副总裁艾略特·施拉格（Elliot Schrage）正从该公司离职。

Facebook表示，在Facebook供职超过十年的施拉格在卸任副总裁后将继续担任首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）和首席运营官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）的顾问。同时，他还将帮助Facebook寻找他的继任者。目前，施拉格还没有公布他离职后的下一步计划。

施拉格在一条Facebook动态中写道：“在Facebook工作超过十年后，我认为是时候开启人生的新篇章了。在一家快速发展的科技公司担任沟通与公共政策主管的经历让我感到很快乐，但工作过于繁忙，以至于没时间做其他事。”

在该条动态的评论中，Facebook首席执行官扎克伯格写道：“你对Facebook做出了巨大的贡献，帮助我们处理了最艰难的一些问题，并给我们带来了很多新的机会。你始终坚持公司的使命，总是能预见新的机会，帮助人们联系在一起并建立社区。十分感谢你，并期待你在未来继续给我提出建议。”

Facebook首席运营官桑德伯格也评论了施拉格的帖子，她写道：“你对建立Facebook的沟通和公共政策团队起了关键作用，并推动了我们的很多关键举措，包括最近发布的社区准则等。马克和我都期待你在未来几年中继续给我们提意见。”

最近，Facebook正遇到一系列重大问题，而施拉格正是选择在此时离职。Facebook遇到的麻烦很多，包括俄罗斯机构通过Facebook平台干扰2016年美国总统大选，而Facebook没有有效地阻止这一行为。

另外，在今年3月份，有消息传出政治数据公司剑桥分析（Cambridge Analytica）以不正当方式获得了8700万Facebook用户数据，该公司还与特朗普竞选团队合作过。（小宝）