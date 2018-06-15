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好未来回应浑水做空报告：存在大量错误及恶意解读

好未来回应浑水做空报告：存在大量错误及恶意解读
2018年06月15日 02:21 21世纪经济报道
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　　本报记者 靳颖姝 北京报道

　　导读

　　好未来回应浑水做空报告称：“报告中存在大量错误、无依据的猜测以及恶意解读。公司董事会与审计委员会将对报告进行审查，并将采取行动保障广大股东利益。”

　　因为被做空在6月13日大跌后，记者截稿即美国当地时间10点半，好未来的股价跌幅收窄至不足2%。

　　好未来驳斥做空报告

　　在浑水（Muddy Waters）发布做空报告十多个小时后，好未来（NYSE：TAL）官方终于给出回应。

　　14日下午，好未来相关高层人士通过微信向21世纪经济报道记者发来了官方对做空事件的回应声明：

　　“此机构提出的指控包含大量错误、未经证实的猜测及对事件的恶意解读。好未来公司董事会（包括审计委员会）已获知报告内容，并将对报告内容进行审查评估。”

　　好未来在声明中还强调，接下来好未来董事会将采取行动保障广大股东利益。“好未来将持续专注其业务战略，以不断巩固在中国民办教育市场的领军地位。”

　　虽然未来得及拿出更详实的数据或材料驳斥浑水的做空报告，但对在焦虑中等待的广大股东而言，好未来的官方回应至少对来者不善的做空者表明了强硬态度，稍稍能安抚市场情绪。

　　刚刚过去的14日凌晨，原本在静待美联储加息落地的资本市场，意外等到了浑水做空好未来的报告。这家以做空中概股闻名的机构，在一份名为“A Real Business With Fake Financials”的报告中指称，好未来涉嫌“以欺诈性的手段夸大了收入与利润率。”

　　在这份长达70页的报告中，浑水列出了其多项质疑，其中核心内容包括：1。尽管好未来做的是实体业务，但据浑水估算，在2016财年至2018财年期间，好未来至少将净营收夸大了43.6%；2。同一时期内，好未来的净利润率也无法达到财报所公布的12.4%，可能仅为8.8%；3。报告还指好未来或涉及两项虚假交易。这两项交易使公司税前利润增加了1.532亿美元（或28.4%）。

　　21世纪经济报道记者梳理报告发现，在报告指出的两宗涉嫌收益造假的交易中，第一例为好未来对“顺顺留学”的收购交易。另一单是好未来与轻轻家教之间，关于“广州爱智康一对一”业务的交易。

　　浑水报告还称，目前发布的只是系列报告的第一部分（part 1），因此不排除后续有更多报告发布。

　　受此消息影响，好未来股价盘中出现直线跳水，跌幅一度超15%。截至收盘，好未来股价报收于41.110美元/股，跌幅收窄至9.95%。

　　好未来官网简介信息显示，2010年10月，好未来的前身“学而思”在美国纽交所正式挂牌交易，成为国内首家在美上市的中小学教育机构。2013年，集团更名为好未来。

　　数年来，其构建的五大教育产业事业群包括：智慧教育、教育云、内容及未来教育、K12及综合能力和国际及终身教育。集团旗下共有学而思、学而思网校、家长帮等15个业务品牌。此外，好未来长期以来坚持业务与投资双轮驱动，投资过的项目包括：计蒜客、果壳网、作业盒子等。

　　作为备受青睐的中概教育股两大龙头之一，好未来的股价在过去3年时间中累计上涨了600%以上；截至12日收盘，其股价今年1月2日至6月12日收盘期间上涨幅度也超过60%。尽管此次遭遇做空，其市值目前仍高于205亿美元。

　　浑水并不是每次都能成功

　　对于中国资本市场而言，浑水并不是一家陌生的做空机构。

　　浑水成立于2010年6月28日，创始人是一名叫卡尔森·布洛克的美国人。浑水公司主要发布三类研究报告——商业欺诈、会计舞弊和基本面问题。

　　从2010年以来，混水曾多次做空在海外上市的中概股，其中包括在加拿大上市的中国林业公司嘉汉林业、原在美上市的分众传媒（现已回归A股）、新东方东方纸业（ONP.N）、绿诺国际（RINO.N）、中国高速频道（CCME.N）、多元环球水务（DGW.N）等。受到狙击的公司大部分股价应声下挫，目前绿诺国际、中国高速频道和多元环球水务、嘉汉林业均已退市。

　　以嘉汉林业为例。2011年，浑水出手做空在加拿大上市的中国公司嘉汉林业，指控嘉汉林业财务造假的做空报告出炉当天，股价就应声下跌64%，公司市值在两个交易日中蒸发了32.5亿美元，也导致大股东保尔森的账面损失一夜之间达到4.6亿美元。目前，嘉汉林业已经从加拿大退市。

　　最近一家被浑水做空的港股上市公司是辉山乳业（6863.HK），2017年初，浑水发布报告指辉山乳业财务造假。随后3月24日，辉山乳业股价出现暴跌，随后辉山乳业承认公司资金链已断裂。目前，辉山乳业已经进入破产重整及清盘、除牌阶段，股价依然停留在去年暴跌当日的0.42港元/股。

　　浑水创始人布洛克13日在电视采访中强调，好未来与嘉汉林业等一些此前被做空的公司不同，那些造假公司是完全没有实体业务、捏造事实，其股价只能是零。

　　“而好未来虽然在实体运营，但是其利润在2016到2018财年间，至少夸大了43%，我不会给出一个这家公司的合理股价，就我自己而言，只要一家公司存在造假，我就不会买入，因为造假意味着这家公司还会存在其它问题。”布洛克称。

　　14日下午，一位熟悉海外资本市场的机构人士向21世纪经济报道记者指出，浑水并不是每次出手做空都能获得成功。

　　6年前的2012年7月，浑水还曾做空另一家中概股教育龙头——新东方。但新东方迅速发布回应并积极配合美国证监会调查后，及时稳住了股价。此后又经历了三个月的审核，最终顺利渡过难关，并用长达两年的时间将市值逐步恢复到做空前的水平。

　　此外，据英国金融时报报道，Ozarks银行和德国广告公司Strooer的股票在浑水发布做空报告后，虽受到一定冲击，但后续股价仍在上涨。彭博社报道还显示，浑水在2013年做空美国通讯公司美国电塔（American Tower Corp），称其股价可能下跌40%，但从那时以来，美国电塔股价上涨了97%。

　　上述机构人士向21世纪经济报道记者强调，仅从浑水目前发布的报告来看，其对好未来的部分指控逻辑或论据还不够严谨扎实，“有些只是凭猜测和推理，现在不知道浑水是否还能拿出更实锤的报告。”该人士对有意“抄底”的美股投资者建议称，截至目前，好未来的股价仍处于两年来的较高水平，“盲目抄底有风险！”该人士称。

　　对于在过去几年中习惯了股价及市值快速增长的好未来而言，这次浑水做空危机显然才刚开始。接下来双方将采取的任意行动，都有可能影响最终结果。

　　截止北京时间6月14日晚8：28，好未来股价小幅下跌2.07个百分点至40.26美元/股，市值201.64亿美元。在“浑水”之中，好未来能否顺利度过此次做空危机，仍有待时间的检验。

好未来做空
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