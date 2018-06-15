会计挪用公款打赏930万女主播们应退钱

议论风生

对于打赏应严格根据《刑法》，对“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔”“对被害人的合法财产，应当及时返还”。

据报道，某地产公司的普通会计王某，利用职务之便挪用公款，以“富二代”的形象在某平台对各大主播进行打赏。其中打赏给斗鱼热门主播冯某的礼物价值160万元，给其他主播礼物770万元，累计打赏930万元。近日，法院当庭作出宣判：被告人王某犯职务侵占罪被判处有期徒刑7年，并处没收财产20万元，责令被告人退还所有侵占被害公司的款项。

为了直播“打赏”，竟把手伸向公款，最后被绳之以法，这是作奸犯科者理应受到的法律严惩。问题是，由他打赏给美女主播的那些巨额钱款，还能追得回来吗？

通常来看，粉丝给主播的“打赏”，类似于民法上的赠与，主播再根据与平台的协议，按照一定的比例，对这些“所得”进行分配，这也属于《合同法》所允许的范围。但是，“打赏”钱款也应“来路正当”。根据《民法总则》，“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效”“民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还”“不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿”。既然“钱物”来路不正，“打赏”合法性也就深受质疑。

另一个或许对主播有利的规范依据，便是2011年3月1日，最高法、最高检《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。该解释第10条规定，行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，如果“对方明知是诈骗财物而收取”“对方无偿取得诈骗财物”“对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物”“对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动”等应当依法追缴，但对于“他人善意取得诈骗财物的，不予追缴”。

然而，该司法解释针对的仅是诈骗刑事案件，而这起案件是职务侵占案件，两者不能混谈套用。

诚然，作为“准立法”的司法解释，具有很高的制度效力，但并不能“法外立法”。为什么在上述司法解释中保护“善意取得”？目的是为了保护善意买受人利益，保护交易安全和交易秩序，促进市场经济的有序发展。

但粉丝“打赏”的本质，并不是市场交易，如果将“违法所得”的“豁免”范围扩大化，更会带来洗钱、职务侵占等后患。因而，在我看来，对于打赏应严格根据《刑法》，对“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔”“对被害人的合法财产，应当及时返还”。

“打赏”乱象，此案并非个例，之前便有“女孩打赏主播130万犯罪”等报道。从立法上看，规范“真空”确是乱象之源，在依法追缴违法所得的同时，用制度为打赏设立“天花板”、强化资金流向监管，才能少一些“荒诞剧”，也让社会多一份安宁。

□欧阳晨雨（学者）