瑞幸咖啡值10亿美元吗？

“在淘宝，5块钱就能买一杯，比官方活动还优惠呢。”一位用户说道。

本文为寻找中国创客原创

记者 / 赵雷 实习生 / 李钟豪

编辑 / 苏琦

6月12日，有媒体曝出瑞幸咖啡完成一轮2-3亿美元的融资，公司估值达到10亿美元。寻找中国创客记者联系瑞幸咖啡公司核实此消息，公关部负责人表示“暂不评论，有消息会通知大家”。

一位接近瑞幸咖啡的人士告诉记者，媒体曝出的这笔融资确实属实，有可能是没有走完相关的手续或者有其他考量才暂不公布。

成立半年、曾被称为“碰瓷”星巴克的瑞幸咖啡，被誉为最会做营销的咖啡品牌，高调做事也是市场对这家公司的最初印象。但在这笔数额不小的融资传闻发生时，它却突然低调了起来。

外界在关注的同时提出疑问，瑞幸咖啡究竟值10亿美元吗？

看目前的数据和规模，业界认为估值没问题

2017年11月，瑞幸咖啡成立。瑞幸咖啡创始人钱治亚是神州优车前COO，她肩负神州优车的使命进入咖啡饮品市场，并称公司准备了10亿元教育和打开市场。

今年1月瑞幸咖啡门店试营业，利用自助点餐、首杯免费等优惠活动吸引了首批用户。截止到5月8日发布会公开的数据，瑞幸咖啡已布局525家门店，收获130多万用户，订单达到300多万。

“从他们公布的数据看，如此短时间取得这样的成绩是非常亮眼的，机构投资类似项目的一个关键因素就是看可复制性有多高，瑞幸已经证明了自己的能力，这么看来估值10亿美元应该没有太大问题。”一位关注消费升级的投资人告诉寻找中国创客记者。

这位投资人表示，从去年年底开始包括他们在内的多家机构都在关注瑞幸咖啡。他认为中国的咖啡市场仍旧处于增量市场，而且提升的空间也很大。

根据中投顾问发布的《2017-2021年中国咖啡行业投资分析及前景预测报告》指出，中国目前的咖啡市场规模约为700亿元人民币，全世界咖啡消费市场规模为12万亿元人民币。而欧洲和美国每年人均消费的咖啡数量，分别是700多杯和400多杯，中国人每年人均消费咖啡则是4-6杯。

软硬件SaaS服务提供商客如云，主要为餐饮、零售等类型商家提供服务，其创始人兼CEO彭雷告诉寻找中国创客记者，中国的餐饮和零售品牌都在向集约化发展，每个细分领域会出现一家或者几家连锁品牌，而投资机构则希望找到该领域中集约化做的比较好、最有可能跑出来的企业进行投资。

彭雷表示，不论是咖啡领域的瑞幸咖啡还是茶饮领域的喜茶、奈雪の茶，目前看都在逐渐形成这种集约化效应，所以估值高一些也是市场正常的选择。

今年3月，奈雪の茶宣布获得数亿元A+轮融资，估值达到60亿元，而喜茶在4月底也宣布完成新一轮4亿元融资，而瑞幸咖啡的“竞争对手”星巴克目前的市值已接近800亿美元。

与高速增长的国内咖啡市场形成鲜明对比的是，中国并没有出现一家类似星巴克或者漫咖啡这样的知名咖啡品牌，留给了创业者巨大的空间，“瑞幸咖啡是有机会的。”上述投资人表示。

持续“半价”优惠，已经烧掉10亿元

成立至今，瑞幸除了首杯免费的优惠外，还推出了买二赠一、买五赠五等活动。优惠期的低价，也被外界认为是支撑其大量订单的重要原因。

瑞幸咖啡创始人钱治亚在最近接受央视财经采访时表示，瑞幸咖啡在前期投资已达到10亿元左右，但现在仍需要培养客户的消费习惯，所以相应的优惠活动短期内不会停，会持续做下去。

一位业内人士表示，教育用户的产品分为两种：一种是共享单车这类，通过培养新消费场景，来教育用户选择体验好的商家；另一种是基于已有市场需求，教育用户认可某个品牌，但低价一定不是留住用户的关键。

他告诉记者：“半年过去还继续用低价拉客，用户会习惯低价而不是习惯这个品牌，谁能一直半价呢？”

据全天候科技分析计算称，未来如果每天新增用户不变，且当日新用户全部发生购买行为，以一杯咖啡补贴20元计算，单日补贴约14万元。

目前，瑞幸采用实体店（店型分为旗舰店、悠享店、快取店和外卖厨房店）+顺丰配送的模式，可以在一定程度上保证品质，但对成本要求高。同为创业公司的连咖啡，依托于微信平台进行销售，虽是自营外卖服务，但不做实体店面降低成本。

其他包括星巴克在内的咖啡品牌，则是利用外卖以及众包平台配送咖啡，依托于成熟的配送体系让用户享受到较好的体验。

5月15日，瑞幸发表公开信称星巴克垄断行业资源，这次事件让瑞幸获取了很高关注度，并被外界评价为“碰瓷”。

业内人士分析称，引起大家反感的主要原因是瑞幸从出生起就一直标榜自己是星巴克的竞品，但星巴克除了品牌之外还有自己的咖啡文化。

天图资本合伙人潘攀告诉寻找中国创客记者，市场上标榜要超越星巴克的公司很多，市场有机会，但品牌成长需要时间，星巴克经过了近50年的沉淀才到今天的位置。在他看来，创业者打出名气只是第一步，想要做强、做久还需要脚踏实地。

尽管咖啡是增速很快的市场，但中国市场能否培育出一家像星巴克这样的咖啡企业还是未知数。潘攀认为，中国想要拥有自己的饮品品牌，首先必须成为人们喜欢的一种生活方式。

此外，瑞幸创始人钱治亚曾在公开场合称，自己的目标用户是职场人群和年轻一代消费者，目前以“大师咖啡”为主打，在产品多样性方面暂未看到新的尝试。对比其主要竞争对手连咖啡，后者除了主营的咖啡业务，接连推出一系列新饮品，还与李诞、papi酱合作推出含酒精饮料，通过产品的多样化试探市场。

淘宝现多家“代购”，4.5元一杯

一直标榜自己的品质对标星巴克的瑞幸咖啡，很多用户却给其贴上了廉价的标签。

首杯免费确实为瑞幸带来了海量用户，但想要留住用户显然不容易。

在瑞幸的店面和APP内，都可以看到醒目的“买2赠1，买5赠5”活动，在瑞幸咖啡的实体店，工作人员也会提醒用户购买这些优惠活动，“不知道哪天停，建议多买一些，用原价买还是挺贵的。”

据记者对身边瑞幸咖啡的用户调查发现，几乎全部参与或者购买了优惠活动。还有一位用户说：“在淘宝，5块钱就能买一杯，比官方活动还优惠。”

记者随即打开淘宝，输入瑞幸咖啡后，“4.5元代订”、“2.9元代订”的商品链接随处可见，而做瑞幸咖啡“代购”的商家有数十家。

记者在其中一家以5元的价格购买了一款官网标价24元的商品，在告知客服取咖啡的店面、口味后等信息后，客服随即就会发过来一款取货二维码，直接到店面取货就可以完成，跟在瑞幸APP下单差不多。

记者观察发现，淘宝内多个瑞幸咖啡的链接销量有数千个，当记者询问瑞幸咖啡工作人员能否通过淘宝代购时，工作人员表示只要他们后台能接受到订单就没有问题，其表示确实有很多用户是淘宝订单来的，但对此具体操作情况不清楚。