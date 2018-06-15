牌照到手 中移动拿IPTV参战视频业务

来源：北京商报

中移动拿IPTV参战视频业务

中国移动盼望已久的IPTV业务终于迎来转正的曙光。6月14日，北京商报记者从中国移动内部知情人士处获悉，广东移动IPTV传输业务已经获得相关部门的批复，其他地方公司的相关业务也将逐渐得以解绑。作为客厅经济的入口，视频业务的开展对三大运营商有着重要意义，中国移动的加入，势必将对联通、电信以及有线电视造成冲击。

牌照到手

据了解，此次广电总局对于中国移动IPTV传输牌照的颁发，采取的是分省验收、分省核发的方式，这也是缘于中国移动各地方省份电视业务中既有OTT业务，又有IPTV业务，因此，为了更好甄别，同时也为了更好推进中国移动电视业务转向IPTV的进程加快而采取的特殊方式。

运营商世界网总编辑康钊认为，广东移动率先拿到IPTV牌照，意味着中国移动其他各省公司拿到IPTV牌照只是时间问题。

广东移动是中国移动体系内最重要的部分之一，高峰时广东移动营收占中国移动整体营收近1/3，广东地区也是中国移动最成熟的市场。有分析称，广东移动作为“试点”背后可能少不了集团的授意。

2017年4月，广东移动按照IPTV二级播控架构体系进行了建设，并通过了总局验收，当时作为中国移动首个IPTV传输牌照申领地区进行了申请，但由于受移动集团OTT业务的整改牵连，最终未获通过，但基于合规的IPTV却已在有序发展中，截至2018年4月，广东移动合规IPTV用户已达380万，而此次也终于成为首批获得牌照的地方移动。

此前的5月中旬，广电总局调研移动集团，要求移动集团各省出承诺函，承诺本省移动平台与IPTV一二级播控平台的对接时间，统一汇总到咪咕，然后报总局审批，总局会以此作为核查依据。

有分析认为，各省上交的承诺函可以视为移动转向IPTV的投名状，包括此次移动的IPTV牌照申请，提交资料的远不止广东一省，但由于广东之前已经通过总局测试并备案，申请程序合规，因此成为此次的幸运者，但是既然已经破冰，后续各省只要整改合格，与地方二级播控完成对接，申请程序合规，则移动获得IPTV牌照的省份将逐步增多。

随着广东移动获得IPTV牌照，就可以参照IPTV模式合规直播世界杯赛事，而其他未获得牌照地区，电视业务应该参照互联网电视的181号文，仅能提供世界杯赛事的赛后点播，不能提供直播服务。

其实，在此之前，中宣部副部长，国家广播电视总局局长、党组书记聂辰席与中国移动董事长尚冰进行了会面，业内人士也提前嗅到了中国移动IPTV传输牌照终于有眉目的味道。

聂辰席指出，网络信息技术和互联网的迅猛发展，给包括广播电视、移动通信在内的各行业各领域带来深刻变革和严峻挑战，未来面临新形势新挑战，希望双方立足各自优势，加强合作，共同努力。

一波三折

时至今日拿到牌照，中国移动可谓一波三折。此前，中国移动积极申请IPTV传输牌照，但最终结果还是无功而返，是三家运营商中唯一没有拿到牌照的。

运营商的电视可以分为两类，一是IPTV，二是OTT，此前获得IPTV牌照的只有电信和联通两家。

中国移动没有获得IPTV牌照，主要以OTT擦边球名义开拓用户，但相关产品不能够提供IPTV直播频道服务，竞争力不如联通和电信。移动OTT机顶盒内容相对开放，就好比小米盒子、天猫魔盒等网络盒子，用户可以自由下载App收看喜欢的内容，但不会随意让用户下载安装第三方App。国家新闻出版广电总局不允许OTT有直播，移动机顶盒上的电视严格上不算是直播，相对正常的直播要延迟3分钟左右。 在全国许多地方，移动无法像电信和联通，推出“电视+宽带+手机套餐”的三捆绑业务，在用户发展方面处于劣势。

2005年，国内第一张IPTV牌照正式颁发，成为IPTV商用的催化剂，中国电信、中国网通（已并入中国联通）分别在南北几省确立了十几个城市作为IPTV试点并进行测试。

作为中国移动的直接对手，电信与联通得以大力发展IPTV模式的互联网电视，这种模式既合规也有更好的客户体验和更稳定的商业模式。“看到另外两家IPTV用户呈现井喷式发展，一直对于这块蛋糕垂涎三尺的移动，不会不心急火燎。”康钊说。

有数据显示，截至2017年10月，中国电信IPTV用户数近9200万，中国联通的IPTV用户数过2800万，中国移动的OTT业务用户也有5100万。

另外，多位专家表示，OTT盒子普遍存在违规内容，IPTV封闭的业务体系符合政策管控需要，可管可控性强于OTT。所以在运营监管方面，国家新闻出版广电总局对OTT领域愈发不放松一丝一毫。

去年4月，广东移动申请IPTV牌照时，业内都认为中国移动“转正”已经是预料中的事。但在6月，国家新闻出版广电总局网络司下发了关于退回中国移动集团IPTV传输服务许可申请材料的公函。

在函中，广电总局认为中国移动在申请IPTV传输服务许可之前，已在各地发展并形成了千万用户规模的“魔百和”电视业务，而该业务在合规性上与现有的IPTV播控机制存在着较大的差异，因此退回中国移动集团本次牌照申请，并希望中国移动及时将现有的各省电视业务情况以及根据IPTV的相关制度进行整改的情况进行上报，待整改合规后再予以申报。

争夺入口

如今，电视业务被证明为运营商转型的一个突破口，海外运营商也都纷纷通过收购或者合作的方式引入电视业务，甚至有些开设了独立的品牌和公司来进行运营，电视业务的迅猛增长也给运营商带来新的利润增长点。2018年一半以上的家庭都将使用智能电视，智能电视是智慧家庭第一入口。对用户而言，智能电视就是大屏，大屏就是同步影院。

康钊指出，IPTV是运营商进入用户家庭的天然业务入口，围绕宽带业务，2018年运营商的市场竞争或甚于2017年，IPTV业务或在激烈竞争中迎来爆发。也就是说，中国移动拿到IPTV牌照后，三大运营商的竞争将呈现出争夺家庭入口的新局面。“IPTV也是发展智能家庭，增加用户黏性的一个关键踏板。”

“另外，IPTV的发展容量取决于宽带业务的容量。目前单一宽带收入模式已经逐渐走入下坡路，固移融合套餐、固网增值业务等才是运营商看重的新盈利点。也就是说，三大运营商要继续扩大固网宽带市场，电视服务就成为不可或缺的必备业务，甚至让很多用户因为‘电视’而选择‘宽带’。”通信世界网总编辑刘启诚说。

数据显示，截至4月底，中国移动固网宽带用户累计1.27亿户；中国电信固网用户累计1.3829亿户；中国联通固网宽带用户累计为7831万户。

至于拿到IPTV牌照后如何发展用户，有分析认为，中国移动很有可能会走固网宽带的老路，以低价与联通和电信竞争。由于长时间不被允许开展相关业务，中国移动过去一直是固网宽带市场长期以来的“矮子”，近两年，移动通过低价吸引了不少用户。在2016年10月，中国移动固网宽带用户数量首次超过中国联通，如今的用户数量已经逼近中国电信。

在刘启诚看来，中国移动获得IPTV牌照，对于电信联通来说，都是极大的市场挑战，因为中国移动有充足的资金投入，也经得起价格战。不过，联通和电信在IPTV业务上的布局要早于移动，已经具备很好的基础，因此中国移动也没有那么容易争夺用户。

毫无疑问的是，三大运营商在视频方面的发展已经对有线电视造成了极大的冲击。来自业内的数据显示，截至去年二季度末，我国有线数字电视付费用户已经下滑至15993万户，首次跌破了1.6亿户大关。而在2016年同期，我国有线数字电视付费用户为1.6706亿户；在更早的2015年底，有线数字电视付费用户为1.7465亿户。

与之形成鲜明对比的是IPTV迅猛的发展速度。根据工信部发布的《2018年4月份通信业经济运行情况》显示，我国IPTV用户在4月已经突破1.36亿，1-4月直接净增1417万。

从世界范围看，传统有线电视的衰落已经成为普遍现象。以美国为例，市场研究公司尼尔森公布的统计数据显示，有线电视在美国处于没落前期，已有超500万美国人不再通过传统渠道观看电视节目；在韩国，IPTV服务用户已经达到1400万，而韩国有线电视订户为1450万。

北京商报记者 石飞月/文 白杨/制表

OTT与IPTV有何不同

传输

IPTV走的是IP城域网，OTT走的是互联网Internet

内容

IPTV主要是牌照商的内容；OTT是牌照商内容+视频网内容（有版权）+其他

屏幕

IPTV还是只对电视屏；OTT多了Pad、Phone的屏幕（所谓的多屏互动）

中国移动的“大屏”历程

2013年

魔百和终端首次亮相：以电视机为显示设备，面向家庭用户提供视频娱乐、智能家居、健康、教育等一系列产品服务。

2015年

业务重新定位：提出发展以“魔百和”为基础的家庭高清视频业务，聚焦互联网电视业务，用户突破千万。

2016年

千万集采引人瞩目：魔百和终端年采购量达到3200万台。

2017年

发布自有品牌智能电视T1：包含43英寸、49英寸、55英寸三个尺寸；中国移动集团与地方的机顶盒招标累计已达到4400多万台。

2018年

10亿元获得世界杯版权：2月28日发布招标公告，采购魔百和终端5000万台；5月22日，获得中央广播电视总台授权世界杯新媒体及电信渠道传输官方合作伙伴。