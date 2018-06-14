直击|来电回应街电起诉：不存在不正当竞争

新浪科技讯 6月14日晚间消息，针对日前街电称起诉来电不正当竞争一事，来电今日发布声明称，从未要求与街电公司存在合作关系的商家必须怎样，不存在不正当竞争。

日前，北京知识产权法院作出一审判决，判决街电侵犯来电科技两项专利成立，赔偿来电科技共计200万元。

街电当时对此发布声明称，北京知识产权法院作出的是一审判决且尚未生效，同时一审法院的事实认定存在偏差，街电已当庭向北京市高级人民法院提起上诉。

街电方面日前再次发布声明，称来电科技将未生效的判决发函给街电的合作伙伴，此前亦曾借助司法保全手段、进行媒体的相关报道制造舆论压力，意图通过不正当手段，实现其不合理的商业目的。街电已经向深圳市中级人民法院提起不正当竞争侵权诉讼，目前本案正在审理过程中。

针对街电方面的指控，来电今日回应称，从未要求与街电公司存在合作关系的商家必须怎样，不存在不正当竞争。来电方面还表示，评判法院的判决 “事实认定是否存在偏差”不是也不应是一家企业的行为，呼吁街电尊重知识产权和法院的判决。(张俊)

以下为来电声明全文：

声 明

近日深圳街电科技有限公司声称深圳来电科技有限公司不正当竞争、以及来电科技多项专利已被宣告无效，在此深圳来电科技有限公司声明如下：

1、北京知识产权法院的一审判决公开透明，来电科技拥有客观阐述该判决事实的权利，同时也具有提醒广大共享充电宝合作商家知晓该判决事实的义务。来电科技从未要求与街电公司存在合作关系的商家必须怎么样，否则来电科技将怎么样。

街电公司声称来电科技不正当竞争毫无任何道理可言。

同时，来电科技坚持认为，评判法院的判决 “事实认定是否存在偏差”不是也不应是一家企业的行为，作为企业需要明确知晓企业的权责边界，尊重法律，尊重创新，尊重知识产权，而不是通过媒体舆论混淆是非，指皂为白。

2、为拖延法院开庭审理、判决双方的专利诉讼官司，街电公司针对来电科技的多项专利多次向国家知识产权局专利复审委员会提出专利无效请求。但截至到北京知识产权法院做出上述一审判决之日，来电科技的专利均被专利复审委员会做出维持有效、以及维持部分有效的审查决定，而非街电公司所说的来电科技的专利已被无效。

经过多次专利无效审查、以及来电科技先后胜诉深圳云充吧科技、广州友电科技、深圳租电科技、深圳街电科技，足以说明来电科技专利的权利稳定性是经得起推敲和考验的。

街电公司避重就轻，歪曲事实的做法，来电科技呼吁广大商家引起重视。

3、街电公司声明其拥有多项自主专利，我们想说的是自身拥有专利与是否侵犯他人专利完全是两码事。来电科技认可街电公司拥有专利的事实，并尊重街电公司所拥有的知识产权。但街电公司将具有自主专利与侵犯来电科技专利相混淆糊弄消费者的行为，是来电科技所不能接受，也不会接受的。

4、街电公司声明中称：“合作商家并不直接参与运营，相应的不需要承担任何法律责任”，刻意隐瞒并误导消费者及其合作商家所可能面临的连带侵权责任风险，来电科技认为这是很不负责任的欺骗行为。我们有理由相信，这种行为也是广大诚实守信、合法经营的商家所不愿意见到和接受的。

来电科技作为共享充电领域的开创者，尊重并乐见每一个竞争对手的存在，伟大的对手方能成就更伟大的自己。犯错误不可怕，可怕的是执迷不悟。

我们真诚的希望街电公司尊重事实、尊重人民法院的判决，不要一而再、再而三的自我狡辩，而是能站在合作商家及消费者的角度，认真履行自身的义务，成为一家真正意义上负责任的共享充电企业。

深圳来电科技有限公司

2018年6月15日