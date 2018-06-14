拼房小程序暗藏“桃色交易” 花一分钱就能“约起”

来源：现代快报

" 酒店双人床，一个人闲着也是闲着，不如约伴分享 ……"" 为异地出差、看演唱会等提供酒店拼房信息，节约费用 ……" 在微信小程序页面输入 " 拼房 " 两字，会出现不少拼房小程序。根据提示操作，既可以和陌生人拼在一间酒店，还可以拼在家里。现代快报记者发现，这些拼房小程序可以提供拼房交易，甚至仅花一分钱就获得对方的联系方式，私下沟通拼房。

△拼房小程序的宣传语 手机截图

【实测】

有男用户直接提出要发生关系

最近，现代快报记者在微信小程序里，看到许多 " 拼房 " 小程序。其中有一款酒店拼房小程序操作起来非常简单粗暴。选择好地址、类别和入住时间，系统就会直接给你推送合适人选。想要联系对方，仅需通过微信支付一分钱，就可以获得手机号码，私下进行联系。

△直接获得号码私下联系 手机截图

△获取号码仅需支付一分钱 手机截图

近日，记者以女性身份在该小程序上查找到一位男生发布的奥体附近的酒店拼房信息。支付了一分钱后，记者就看到了这位男生的电话号码，并跟他取得了联系，这位男生让记者加微信详聊。

记者用了一张美女照片作为头像，男生很快就通过了添加请求。这个男生把酒店订单发了过来。记者看到他定的是 " 豪华大床房 "。陌生男女怎么拼房？男生表示，" 实在不行也可以加被子，关键看你介不介意了。" 至于房费，他直接表示，" 女生就算了，吃顿饭就行了 "。

之后，记者又以男性身份再次联系了这位男生。男生表示因为已经有了一个拼房的对象，目前还不确定是否能跟记者拼房。当记者问到房费时，他表示平摊房费，记者得付将近 400 元。

在另外一款小程序中，还有不少男性用户直接在说明区域留下了自己的微信等联系方式。记者随机加了四个人的微信，有三个都有及时回复。在聊天中，一位广西的男性用户直接提出了发生关系的要求，并表示想见面拼房。

△截图

拼房小程序充满暗示性话语

拼房的小程序，大多提供旅途酒店拼房，同住拼房，约伴，床位分享。

记者发现，想要在小程序上成功拼房，需要进行手机认证和身份认证，同时还要支付 10 元进行公安系统验证。通过认证并填写自己的资料，就可以发布需求或者分享酒店了。

记者在一款小程序里的分享酒店页面，选择了南京秦淮区的一家酒店，发布后在推荐列表看到了 47 位可以共同拼房的人，其中还有女性用户。

有一些男性用户在说明区域直言：" 美女开一夜别矫情 "" 女孩，你懂的 "" 美女免费，男的不要 "" 生活无趣，寻点 ci 激，都我出。" 等具有暗示性的话语，还有男性用户直接把自己的微信号贴在留言区。

△有男用户直接写出说明：美女免费，男的不要 手机截图

不仅可以拼酒店，还可以拼沙发

除了拼酒店，还有小程序推出了 " 拼沙发 " 的功能。在一款小程序里，记者发现用户可以 " 拼沙发 " 也能 " 出租沙发 "。打开这个小程序的 " 沙发客 " 功能，欢迎试用底下有一行介绍：在这里，闲置的沙发都可以低价分享给穷游世界的人。

在出租沙发页面，需要填写详细地址和出租价格。该平台在页面最下方提示：出租沙发可以是客厅沙发 / 闲置卧室，也就是说，用户可以把陌生人 " 拼到 " 自己的住所。该小程序客服人员回应称 " 沙发在哪就写哪个地址 "，你可以出租你家的沙发。同时出租沙发还有一个门槛，需要花费至少 79 元开通半年的铂金会员。

想要出租沙发为什么还要成为铂金会员？该客服称这是为了防止用户在平台上乱发信息。" 在以前平台没有做限制的时候，很多人会乱发一些虚假的东西，出租沙发是给个人的，我们也要给客户一个保障。" 客服人员说。

平台：不为异性之间提供担保交易

早在今年年初，就有媒体曾报道过一款名为拼房微信小程序，提供身份证、手机号认证后，就可以和陌生人拼房。因涉及低俗、性暗示或色情信息，被微信官方封禁。

记者咨询了一个酒店拼房小程序的客服人员，当问及是否可以与异性拼房时，该客服直言 " 可以 "。

不过现代快报记者注意到，在该小程序的免责申明中提到，在拼房过程中，平台只提供双方信息展示，最终拼房确认由用户双方完成，如果发生纠纷以及违法犯罪行为，平台不承担相应的法律责任及经济损失。

类似的申明还有不少，客服人员则称，平台只能确保线上拼房用户的真实性，拼房成功平台会推送双方的认证身份证和手机号，需要用户线下自行核实对方身份，如因为线下入住用户与拼房用户不同而造成的损失，平台不承担任何经济和法律责任。平台担保交易仅支持同性拼房，不提供异性拼房。

律师：平台有监管责任应禁止异性拼房

拼房程序又卷土而来，虽然在一些设置上进行了升级，但陌生男女拼房涉及到的安全问题仍让人担心。

江苏钟山明镜律师事务所律师许辉表示，拼房服务有打擦边球的嫌疑。同时平台的免责声明法律效力也是很低的，平台负有监管的责任，若是有用户因为使用拼房程序出了事，平台还是必须承担一定的责任。

" 平台完全把自己置身事外，让用户自己去辨别是不合适的，用户也很难辨别。" 许辉认为，用户在使用这类小程序一定要谨慎，以免自身的人身、财产安全受到伤害。