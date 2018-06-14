路透：陆金所拟最高融资20亿美元 估值400亿美元

新浪科技讯 北京时间6月14日晚间消息，路透社今日援引知情人士的消息称，陆金所计划在新一轮融资中最高融资20亿美元，为公司估值约400亿美元。

陆金所是中国最大的在线财富管理平台之一，曾计划在今年上半年赴香港上市。但由于市场环境欠佳，陆金所已推迟了IPO计划。

为此，知情人士称，陆金所此次计划通过私人投资的方式最少融资10亿美元，最高融资20亿美元，但并未透露潜在投资者名单，以及何时完成这轮融资。

路透社旗下媒体IFR去年12月曾报道称，陆金所已聘请5家投资银行商讨于今年上半年赴香港IPO(首次公开招股)事宜，最高融资50亿美元。

但知情人士称，由于日益严苛的监管导致消费者借贷市场出现不确定因素，陆金所决定推迟IPO进程。虽然陆金所已发展成为一家业务广泛的财富管理公司，但消费贷款仍是公司核心业务之一。

知情人士称，受陆金所推迟IPO进程的影响，部分股东正考虑抛售价值约3000万美元的股票，为公司估值超300亿美元。陆金所当前投资者包括私募股权公司BlackPine Private Equity Partners Fund、鼎晖投资和国泰君安证券。

陆金所2016年进行了上一轮融资，融资12亿美元，为公司估值185亿美元。(李明)