继今日头条搜狗后 腾讯被被曝多产品有侮辱英烈内容

原标题：今日头条、搜狗刚被处罚，腾讯又被曝多个产品出现侮辱英烈内容

来源：南方都市报

6月14日，网友“刚子”爆料称，腾讯旗下多个产品中，出现辱骂英烈刘胡兰、董存瑞的内容，引起广泛关注。对此，南都记者进行了调查。

此前，多个互联网平台及旗下产品因出现恶搞、侮辱英烈的内容，而被有关部门责令整改。

腾讯多个旗下产品出现侮辱英烈内容

网友“刚子”在微博爆料的截图显示，在腾讯旗下的产品“QQ兴趣部落”中，存在公然侮辱烈士刘胡兰的帖子，帖子中，将不雅图片与烈士刘胡兰并列出现。在微信公众平台上，“刚子”称，数十个微信公众号还大量发布侮辱董存瑞及其家属的笑话。

该条爆料微博引发大量网络关注，截至6月14日13时，转发量已超过6000，点赞超过1万。

实测：部分已清理，有些仍能搜到

6月14日，南都记者在微信公众号中搜索发现，该爆料中提到的“顺思网络”“深圳市糗事百科”等公众号已不复存在，爆料中提到的公众号“快乐印吧”中，关于董存瑞的内容已无法搜索到。

而在QQ兴趣部落上，南都记者搜索发现，以“刘胡兰”“邱少云”“董存瑞”等多位英烈作为关键词，搜索结果不予显示。

不过，这并不代表该平台上不存在相关内容。南都记者在“笑话”等多个兴趣部落将关键词略加修改，仍能发现将英烈作为笑话主人公的帖子存在。

多平台因侮辱英烈被整改

事实上，近期多个互联网平台及旗下产品曾因出现恶搞、侮辱英烈的内容而被有关部门责令整改。

5月8日，有网友爆料自媒体“暴走漫画”在“今日头条”等平台发布了一段时长58秒、含有戏谑侮辱董存瑞烈士和叶挺烈士内容的短视频。

随后，今日头条于5月16日晚7点发布公告称，封禁“暴走漫画”。

6月6日，网友爆料称，今日头条旗下短视频平台抖音在搜索引擎广告投放中，出现侮辱英烈邱少云的内容，再次引发关注。

当日下午，北京市网信办、市工商局针对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容的问题，依法约谈查处抖音、搜狗，责令网站立即清除相关违法违规内容并进行严肃整改。

随后，今日头条发布声明称就搜索引擎广告投放中出现对英烈不敬的内容，向公众和英烈遗属诚挚致歉。

《中华人民共和国英雄烈士保护法》已于2018年5月1日起正式施行。其中，第二十二条明确禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神。